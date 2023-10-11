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姊妹們，地緣政治的風險愈來愈高，繼俄烏戰事爆發逾一年後，在剛過去的周末，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列，導致逾千人傷亡，而以色列馬上向巴勒斯坦報復，令到以巴爆發全面戰爭的機會大幅上升（事實上，以色列已經宣布，全國進入戰爭狀態）。

港府因應以巴局勢的變化，在本周一（9日）向以色列發出紅色外遊警示。雖然以色列不算一個熱門的旅遊國家，但基於宗教和某種神秘色彩，其實也有不少港人喜歡去以色列旅行。

早前和我談過車保和家居保的姊妹Sandy，就是其中一位，原來一星期前她才買了機票，計劃去以色列旅遊。當港府向以色列發出紅色旅遊警示後，她馬上WhatsApp我，問我關於外遊警示對於旅遊保險的影響。

「到底保安局實施的『旅遊警示』機制是甚麼一回事？對旅遊保險有甚麼影響呢？」

「保安局為了提供全面的旅遊資訊予香港市民，於2009年10月20日推行一套『旅遊警示』制度，主要分為黃、紅、黑3個級別。黃色表示受影響地區或國家有受到威脅的跡象，市民去到當地要提高警惕；至於紅色就表示，受影響地區或國家受到更廣泛或全國性的威脅，市民應該調整行程，如非必要（如旅遊），應該避免前赴該國家或地區；至於黑色警示，即表示受影響的地區或國家正受到嚴重威脅，市民不應該前赴當地！」

「現在以色列已經是紅色旅遊警示，我的旅遊保險是否已經有得保？」原來Sandy一買了機票，便隨即購買旅遊保險。

「由於黃色警示只是政府提醒前往當地的港人要留意局勢，提高警惕，沒有任何勸喻不要前去的意圖，因此，在旅遊保險的角度，是沒有任何影響的，即是一切照常受保。至於紅色和黑色則有點不同，受影響程度明顯提高，所以，市場上的旅遊保險都有相關條款，應對紅色和黑色外遊警示。」

「即是有得保？」

「我要強調，每家保險公司的旅遊保險條款都可能有差異，但現在較普遍的做法是，如果客人在紅色或黑色旅遊警示發出前買了旅遊保險，如果在評估過風險後，在出發前7日內（紅色或黑色旅遊警示仍然生效）決定取消行程，便可以就未享用的旅費損失獲得賠償。如果是紅色，很多都是賠一半，若是黑色，則全數賠償，甚至再加一些現金津貼，又或者更改保單的承保期，長達半年至一年不等。」

「嗯，原來如此！但如果我在旅程當中才發出紅色警示又如何？」

「如果在旅程中才發出紅色或黑色旅遊警示，妳決定提早結束行程或更改行程，致有未享用的旅費損失，也可以按上述安排獲得賠償。」

(AP)

「噢，有一個情況是，如果發出了紅色或黑色旅遊警示，我仍然要去受影響的地區或國家，假設我是工作，不是旅遊，但我病了，這又是否受保呢？」

「這個要看每家保險公司的條款，但一般來說，如果出事的原因，不是因為與旅遊警示有關的，受保人是會受保的。但要留意一點，如果發出旅遊警示的原因，是旅遊保險的主要不保事項，例如戰爭、政變和叛亂等等，則整份旅遊保險都會不受保的，除非個別公司有特別安排！」

「噢，今次以色列的情況可能就是這個呢！那麼，我真的要考慮取消行程了！」

「但我仍然強調，妳最好問清楚妳的保險公司，因為每家公司的保障條款或許有差異。」

「明白！」

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







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