加入最愛專欄 收藏文章

姊妹們，今日是兔年最後一次和大家見面了。過去幾期，我為大家重新整理股神巴菲特拍檔、同樣是投資大師的查理芒格(Charles Munger)的投資智慧。我認為，當中最重要的啟示是等待和學習。

而所謂的學習，就是學習前人的經驗。在整理今年我收過的WhatsApp文章時，就發現有一篇對做生意很有啟發性，我想和大家分享一下。雖然和股票沒有直接關係，但作為投資者或消費者，甚至作為處世之道，這都是很好的觀點，就當是我給姊妹們的龍年禮物吧！

XXXXX

13歲那年，父親有一天突然遞給我一件舊衣服。

「這件衣服能值多少錢？」

「大概一美元。」我回答。

「你能將它賣到兩美元嗎？」父親用誠懇的目光看著我。

「儍子才會買！」我賭氣地說。

父親的目光真誠中帶著渴求：「你為甚麼不試一試呢？你知道的，家裏日子並不好過，要是你賣掉了，也算幫了我和你的媽媽。」

「我可以試一試，但是不一定能賣掉。」我點了點頭。

我很小心地把衣服洗淨，沒有熨斗，只用刷子把衣服刷平，鋪在地板上陰乾。第二天，我帶著這件衣服來到一個人流密集的地鐵站，經過六個多小時的叫賣，終於賣出了這件衣服。

我緊緊抓著該兩美元奔回家。以後，我每天都熱衷於從垃圾堆裏淘出舊衣服，打理好後，去鬧市裏賣。

如果一件舊衣服都有辦法以高價賣出，我們還有甚麼理由妄自菲薄呢？(iStock)

如此過了十多天，父親突然又遞給我一件舊衣服：「你想想，這件衣服怎樣才能賣到20美元？」

「怎麼可能？這麼一件舊衣服怎麼能賣到20美元？它至多值兩美元。」

「你為甚麼不試一試呢？好好想想，總會有辦法的。」父親啟發我。

終於，我想到了一個好辦法。我請自己學畫畫的表哥，在衣服上畫了一隻可愛的唐老鴨和一隻頑皮的米奇老鼠，又選擇在一個貴族子弟學校的門口叫賣。

不一會兒，一位管家為他的少爺買下了這件衣服，那個十來歲的孩子十分喜愛衣服上的圖案。高興之餘，又給了我五美元的小費，合共25美元。這無疑是一筆鉅款，相當於父親一個月的工資。

回到家後，父親又遞給我一件舊衣服：「你能把它賣到200美元嗎？」父親目光深邃。

這一回，我沒有猶豫，沉靜地接過了衣服，並開始思索。

兩個月後，機會終於來了。當紅電影《霹靂嬌娃》的女主角拉佛西來到紐約做宣傳，記者招待會結束後，我猛地推開身邊的保安，撲到拉佛西身邊，舉著舊衣服請她簽名。拉佛西先是一愣，但馬上就笑了，因為沒有人會拒絕一個純真的孩子。

拉佛西流暢地簽完名。我笑著說：「拉佛西女士，我能把這件衣服賣掉嗎？」

「當然，這是你的衣服，怎麼處理完全是你的自由。」

我哈的一聲歡呼起來：「拉佛西小姐親筆簽名的運動衫，售價200美元！」經過現場競價，一名石油商人以1200美元的高價買了這件運動衫。

回到家裏，我和父親，還有一家人陷入了狂歡。父親感動得淚水橫流，不斷地親吻著我的額頭：「我原本打算，你要是賣不掉，我就叫人買下這件衣服。沒想到你真的做到了！你真棒，我的孩子，你真的很棒。」

一輪明月升上山頭，透過窗戶柔柔地灑了一地月光。這個晚上，父親和我不斷侃侃而談。

父親問我：「孩子，你從售賣這三件衣服中，明白了甚麼？」

「你是在啟發我，只要開動腦筋，辦法總是會有的。」

父親點了點頭，又搖了搖頭：「你說得不錯，但這不是我的初衷。我只是想告訴你，一件值一美元的舊衣服，都有辦法高貴起來，更何況我們這些活著的人呢？我們有甚麼理由對生活喪失信心？我們只不過黑一點、窮一點，可這又有甚麼關係？」

「是的，連一件舊衣服都有辦法高貴，我還有甚麼理由妄自菲薄呢？」

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱