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姊妹們，今日（14日）是龍年第一次和大家見面，首先祝各位龍年行大運，人人龍精虎猛，個個事事順利、身體健康。

過去如果大家是做生意的，新年時就會互祝生意興隆、丁財兩旺和大展鴻圖等等；而宏觀層面的祝福語，就會說百業興旺、股樓齊升。

但剛過去的兔年，不但股樓齊跌，各行各業都面對很多困難（股樓下跌引發骨牌效應）。本以為通關之後可以復常，但結果不似預期。一言以蔽之，就是生意難做！

為甚麼會出現這種情況？前兩年美國開始大幅加息當然是主要原因，這是股樓皆跌的元凶。但中港兩地進一步融合，以至形成「一小時生活圈」，則是拖累其他行業下滑的幫凶。

2003年沙士過後，中央為了協助香港重振經濟，推出了「自由行」，鼓勵內地人來港旅遊和消費，結果令香港經濟重拾升軌，因為當時來港的內地旅客都是高消費一族，來港主要是去名店購物和吃喝。

但今次新冠疫情後的情況大不同，雖然內地仍然有遊客來港，但這批人的消費力不強（內地股樓同樣下跌），主要是去旅遊景點打卡，甚至不在港住宿。

深圳消費較香港平，而且服務水平亦較佳，所以吸引不少港人北上玩樂。(Shutterstock)

但另一邊廂，由於交通便利，過關方便，反而造就港人北上消費。正所謂風水輪流轉，今回似乎是港人的「自由行」，去協助內地經濟復甦。港人北上主要是吃喝玩樂，因為中港兩地的消費水平仍有差距。平均來說，內地主要城市，尤其是大灣區一帶的二三線城市，物價仍比香港便宜兩三成，甚至更多。

過年前，我也跟同事上去深圳消費，並住了一晚，親身體驗北上消費是甚麼一回事。

我們其中一頓午餐是在深圳一個大型商場（級數約等於中環的國金商場）的一間高級食肆享用，一行11人，叫了廿多個菜（份量不算大），結果埋單盛惠1100元人民幣，平均每人100元人仔左右。最重要是，食物水準和服務水平，比香港有過之而無不及。這一次，我深深感受到，港人北上消費確實是有道理的。

行程最後一站就是去福田區的山姆店「參觀」。我要強調，我確實是以參觀的心態去山姆的，因為最終我只買了少許食物回港。但我的同事因為是會員，也是山姆的常客，所以是去掃貨的。當然，山姆是倉儲式超市，每樣貨品都是大型包裝，未必完全適合港人的情況，但如果你有幾位朋友一起去，就可以用「拼多多」的模式分享成果了（我們買了五公斤車厘子，三個人去分）。

我相信，北上消費和我們上網購物一樣，都是不可逆轉的大趨勢，直到中港兩地的物價水平拉近，情況才會穩定下來，這是經濟學上不變的法則。

這個現象對於我們消費者來說，未嘗不是好事。年三十晚（9日）我去花墟買花，發覺今年的年花，整體價格比前幾年便宜，向檔主打聽一下才知道，前幾年未通關，港人被迫留港消費，所以年花價格也扯高了，但今年通關之後，有些港人北上，有些則去了外遊，令到整體購買力下降了，商販惟有減價促銷。結果，我今年便能夠以去年六折左右的價錢，買到我心儀的蘭花了。

姊妹們，中港兩地的經濟正處於調整期，對消費者來說，可能是得的比失的多，但我誠心祝願，無論中港兩地的經濟都能盡快復甦過來，大家都有一個興旺的龍年。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au