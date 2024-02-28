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姊妹們，我在虎年推介了兩隻「利是股」給大家參考，一隻是中海油(00883)，另一隻是中電信(00728)。既然是利是股，本來不預期可以賺很多，但至少可以安心收息。誰不知，這兩隻股票的股價表現出色，甚至是過去兩年，港股跌市中的奇葩。

先說中海油。我建議時的股價是9.8元，單是虎年就已經升了一成六；到了兔年，竟然再升兩成七，兩年累計升了四成七。這還不止，過去兩年，投資者還收了2.93元股息，連同這個收益，總回報高達七成七。在今時今日的市況來說，除了「喜出望外」之外，我不知道還有甚麼形容詞可以描述我的心情！

還有的是，踏入龍年，中海油的升勢有餘未盡，至昨日為止，股價已經升至16.78元，即是短短半個月，中海油股價再升了一成六。我認為，這已經不是「利是股」那麼簡單，應該算是「橫財股」了！

另一隻推介中電信，股價表現雖然不及中海油，但穩健程度卻比中海油有過之而無不及（中海油的盈利受油價影響很大，而油價的波幅是可以很誇張的）。

我推介時，中電信股價3.1元，虎年時升了兩成，比中海油更勁；去年升幅稍為放緩，但也有近一成升幅，兩年累積上升三成二。連同過去兩年的派息0.366元，回報也達四成四。

中海油及中電信過去兩年累升47%及32%，可算是跌市奇葩。(iStock)

我之所以推介上述兩股，一個共通原因是該兩股在派息方面都有承諾。中海油承諾，未來幾年的派息比率不會少於四成，而以實際金額計，無論業績如何，2022-2024年的每股派息都不會少於0.7元（含股息稅）。至於中電信，則承諾分階段大幅提高派息比率至七成，另外就是增派中期息。

明顯地，這兩股都實踐了管理層的承諾，因此，股價上升也是很合理的。但交代了這兩隻股票的資料後，大家必然會追問：虎年時我錯過了，兔年時我也錯過了，現在還可以追嗎？又或者，我在虎年或兔年時已經買了，現在應該沽出還是繼續持有呢？

這些問題從來不易答，因為投資除了客觀形勢外，還有主觀因素，包括自己的風險承受能力，或所謂的持貨能力。

但總的來說，這兩股從來都不是增長股，而中海油較受油價上落影響。我自己估計，油價短期不會再大幅飆升，即是中海油的盈利不容易再有顯著增長，但保持低單位數的增長是有機會的。

換句話說，支撐中海油股價的就是股息率了。以2022年股息1.45元計，現價的往績股息率是8.6厘，仍然是十分吸引的。如果妳是在虎年初的9.8元買入，股息率更高達15厘。如果是我，我會繼續持有。

但如果妳是在後期才追入，例如14元附近才買入，我會選擇作中短線投資，有約兩成左右升幅就先行「食糊」。

至於中電信，她的業務更像公用公司，收入和盈利都十分可靠，但又不會有太大驚喜，過去兩年有雙位數增長已屬較罕見。她和中海油一樣，都是坐擁龐大的現金流，絕對有能力派高息，或持續增加派息。

但以中電信2022年的派息0.196元計，現價的往績股息率已經回落至4.5厘左右，回報不算吸引。因此，如果妳是在相對高位買入，我也建議作中短線處理較佳。而在低位買入的，則視乎自己的風險取向決定沽出或持有吧！

自從中美交惡，美資制裁個別中資股，中海油和中電信是其中兩隻受制裁的股份，這類大型國企於是大幅提高派息，以留住其餘股東的心，我相信，這個政策還是會維持的。再者，未來一年，息口有機會從高位回落，這類股份應該仍是投資者偏愛的，即使股價未必會再大升，但溫和的升幅仍然可期，希望她們能夠由虎年升到龍年吧！

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







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