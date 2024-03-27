2024-03-27
妳愛滙豐，滙豐也愛妳！
姊妹們，看到今日的標題，是否感到有點激呢？無他，因為在2020年時，我在本欄曾經寫過一篇題為《妳愛滙豐，滙豐愛妳嗎？》的文章。
先讓我交代一下背景。2020年初，由於新冠疫情大流行，滙豐(00005)突然宣布，將已經公布並除淨了的2019年末期息0.21美元取消，令到股東大感失望。
我曾經形容，0.21美元的末期息事小，但滙豐這種帶點野蠻的做法，就可能成為小股東心中的一根刺，永遠都不能拔除。
也許，時間可以治療一切「情傷」。事隔已經3年，小股東對滙豐的怨恨，可能已經撫平了（有些極度不滿的，已經沽掉滙豐，所謂的「無眼睇」）。但是，到這一刻，滙豐仍然未「歸還」撤銷了的0.21美元末期息。
不過，管理層已經承諾，當今年第一季完成出售加拿大的銀行業務後，就會派發0.21美元的特別股息。這個不多不少，就是當日撤銷的0.21美元末期息，明顯就是管理層向股東的「道歉」了。
滙豐管理層承諾將派發0.21美元特別股息，可視為當年撤銷0.21美元末期息的補償。（資料圖片）
雖然這個承諾還未正式兌現，但在早前公布的2023年第四季兼全年業績時，滙豐大增第四季的派息，由過去的0.21美元，加至0.31美元，令到全年股息由0.51美元增至0.61美元。如果以股價60元計，息率接近8厘呢！（昨日收報61.75元）。
在我印象中，滙豐的股息率很少去到如此高的水平。如果滙豐按照承諾，今年會派一次0.21美元的特別股息，全年派息也維持0.61美元，2024年全年，股東可以收到的股息便達0.82美元，息率高逾10厘呢！
姊妹們，我當然明白，這0.21美元只是一次過的特別股息，再者，全年股息會否維持2023年水平也是不保證的，代表逾10厘的股息率只是曇花一現。但今時今日滙豐管理層的作為，確實又令人很窩心！因此，我特別以《妳愛滙豐，滙豐也愛妳！》來表揚一下滙豐的管理層。
我在過去的專欄文章中已經提過，撇除這些特別因素，當滙豐的全年股息能夠重返甚至高於0.51美元水平，已經是一個重要指標，一來顯示滙豐的業務已經重回正軌，二來反映滙豐股價仍處於吸引水平，因為以滙豐股價大約60元計，約4.8元的派息，息率接近8厘，未來有機會進入減息周期，這個息率水平可算十分吸引，足以支持股價呢！
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滙豐過去幾年派息資料（美元）
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第一季
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第二季
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第三季
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第四季
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全年
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2023
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0.1
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0.1
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0.1
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0.31
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0.61
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2022
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不派
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0.09
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不派
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0.23
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0.32
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2021
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不派
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0.07
|
不派
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0.18
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0.25
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2020
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不派
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不派
|
不派
|
0.15
|
0.15
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2019
|
0.1
|
0.1
|
0.1
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撤銷
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0.30
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2018
|
0.1
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0.1
|
0.1
|
0.21
|
0.51
|
2017
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.21
|
0.51
作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au
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