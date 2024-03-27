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姊妹們，看到今日的標題，是否感到有點激呢？無他，因為在2020年時，我在本欄曾經寫過一篇題為《妳愛滙豐，滙豐愛妳嗎？》的文章。

先讓我交代一下背景。2020年初，由於新冠疫情大流行，滙豐(00005)突然宣布，將已經公布並除淨了的2019年末期息0.21美元取消，令到股東大感失望。

我曾經形容，0.21美元的末期息事小，但滙豐這種帶點野蠻的做法，就可能成為小股東心中的一根刺，永遠都不能拔除。

也許，時間可以治療一切「情傷」。事隔已經3年，小股東對滙豐的怨恨，可能已經撫平了（有些極度不滿的，已經沽掉滙豐，所謂的「無眼睇」）。但是，到這一刻，滙豐仍然未「歸還」撤銷了的0.21美元末期息。

不過，管理層已經承諾，當今年第一季完成出售加拿大的銀行業務後，就會派發0.21美元的特別股息。這個不多不少，就是當日撤銷的0.21美元末期息，明顯就是管理層向股東的「道歉」了。

滙豐管理層承諾將派發0.21美元特別股息，可視為當年撤銷0.21美元末期息的補償。（資料圖片）

雖然這個承諾還未正式兌現，但在早前公布的2023年第四季兼全年業績時，滙豐大增第四季的派息，由過去的0.21美元，加至0.31美元，令到全年股息由0.51美元增至0.61美元。如果以股價60元計，息率接近8厘呢！（昨日收報61.75元）。

在我印象中，滙豐的股息率很少去到如此高的水平。如果滙豐按照承諾，今年會派一次0.21美元的特別股息，全年派息也維持0.61美元，2024年全年，股東可以收到的股息便達0.82美元，息率高逾10厘呢！

姊妹們，我當然明白，這0.21美元只是一次過的特別股息，再者，全年股息會否維持2023年水平也是不保證的，代表逾10厘的股息率只是曇花一現。但今時今日滙豐管理層的作為，確實又令人很窩心！因此，我特別以《妳愛滙豐，滙豐也愛妳！》來表揚一下滙豐的管理層。

我在過去的專欄文章中已經提過，撇除這些特別因素，當滙豐的全年股息能夠重返甚至高於0.51美元水平，已經是一個重要指標，一來顯示滙豐的業務已經重回正軌，二來反映滙豐股價仍處於吸引水平，因為以滙豐股價大約60元計，約4.8元的派息，息率接近8厘，未來有機會進入減息周期，這個息率水平可算十分吸引，足以支持股價呢！

滙豐過去幾年派息資料（美元） 第一季 第二季 第三季 第四季 全年 2023 0.1 0.1 0.1 0.31 0.61 2022 不派 0.09 不派 0.23 0.32 2021 不派 0.07 不派 0.18 0.25 2020 不派 不派 不派 0.15 0.15 2019 0.1 0.1 0.1 撤銷 0.30 2018 0.1 0.1 0.1 0.21 0.51 2017 0.1 0.1 0.1 0.21 0.51

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







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