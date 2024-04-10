2024-04-10
現在愛上滙豐遲不遲？
姊妹們，我上日文章的標題是：《妳愛滙豐，滙豐也愛妳！》。
事緣滙豐(00005)取消了2019年的0.21美元末期息後，4年後的今日，很大機會將在稍後公布2024年首季業績時，宣布派發一次特別股息（成功出售加拿大滙豐業務），金額不多不少，就是0.21美元，明顯就是對那次取消派息的一次致歉！
雖然我曾經形容，滙豐之前這種帶點野蠻的做法，有可能成為小股東心中的一根刺，永遠都不能拔除，但隨著時間的流逝，要離開的都已經離開了（沽了滙豐），不願離開的，肯定是深愛滙豐的。
今次滙豐終於提出方案，藉著沽售加拿大業務獲利，派發特別股息，去修補和股東的關係，我相信，這肯定會令更多人「愛上」滙豐呢！
我的估計沒錯，幾日前就有另一位姊妹Judy問我，如果現在她愛上了滙豐，算不算太遲。
滙豐藉派發特別股息，來修補和股東的關係 。(AP)
「聽說去年滙豐加了派息，稍後又會派特別股息，我現在買滙豐收息，會不會太遲？」Judy問我。
「妳是抵受不住滙豐的『息誘』，才想到要買滙豐？」我問Judy。
「這當然是其中一個原因。去年滙豐的派息已經增至0.61美元，明顯地，正因為這個原因，滙豐成為近期表現最強的其中一隻藍籌股！如果以股價63元左右計，息率仍有7.5厘呢（昨日收報63.9元）！如果今年還多了0.21美元特別息，息率更達10厘，我們存錢在滙豐也沒有這麼高息啦！更何況，預計今年美國會減息，我們的存款利息只會愈來愈低呢！」
「我理解妳的想法，但妳必須明白，那0.21美元特別息是一次性的，很大機會沒有下次，所以，妳不能以今年的派息水平來衡量滙豐的息率。另外，去年的末期息無疑提高了，但主要因為去年的業績大升六成，所以才增加派息。」
「但我記得妳說過，如果滙豐能夠回復過去的派息水平，甚至增加派息，就代表滙豐的經營已經重回正軌，那麼，我現在才愛上她，也未算太遲吧？」
明顯地，Judy自己是有了看法，因此，我也只能提醒她一下。
「如果妳用男女關係來比喻，我絕對相信，滙豐也算是一個『筍盤』，而且屬於家底很厚那種。只不過，他幹的是銀行業，這一行很受經濟循環影響，風險會較高。好景的時候，生意當然好，也可以很賺錢，自然也派到息；但萬一經濟不景，或者遇上一些大型風暴，就好像2008年的金融海嘯，又或者2020年時的新冠疫情，她就會受到很大衝擊。過去10多年，他都在休養生息，以及整頓業務。」
「明白，但如果滙豐不是我唯一的男朋友，又如何？」我還未說完，Judy就搶著說。
「啊，如果是投資，我當然贊成，但如果是真正的男朋友，我就勸妳不要這樣花心了！」我笑著說。
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滙豐過去幾年派息資料（美元）
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第一季
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第二季
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第三季
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第四季
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全年
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2023
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0.1
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0.1
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0.1
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0.31
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0.61
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2022
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不派
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0.09
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不派
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0.23
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0.32
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2021
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不派
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0.07
|
不派
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0.18
|
0.25
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2020
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不派
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不派
|
不派
|
0.15
|
0.15
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2019
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
撤銷
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0.30
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2018
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.21
|
0.51
|
2017
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.21
|
0.51
作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au
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