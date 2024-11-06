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最近半年內，公立醫院接連發生兩宗插錯鼻胃喉事故，都牽涉見習醫生錯誤判斷X光片的問題，再度引起市民對公營醫療服務水平的關注。

過去幾年，公立醫院面對大量人才流失，無論醫生或護士，無論是移民或轉私人市場，都令公立醫院出現青黃不接的情況。

作為財務策劃師，如果客戶能力許可，我們都會建議他們購買個人的醫療保險，以便有病或遇到意外時，不一定要靠公營醫療，而是多一個私家醫院的選擇。

雖然如此，其實我對公營醫療沒有任何偏見。20年前沙士期間，公營醫療系統，以至各位盡忠職守的醫護人員那種無私奉獻，以及專業精神，已經說明了一切。

或許我們經常聽到，有人會因為不滿或等不到公營醫療服務而轉向私營醫療，但其實，也有一些個案是由私家醫院轉到公立醫院的。隨著私營醫療的收費愈來愈貴，部分病人真的會放棄私家醫院而轉投公立醫院。

最近我有位親人因為一些突發的小病，要入住公立醫院一晚，出院後還要去政府醫院的日間手術中心再做一個小手術，令我有機會近距離體會到公營醫療的最新情況，我想跟大家分享一下感受。

公營醫療的醫護人員盡忠職守，無私奉獻（Shutterstock）

但在分享我這次經歷之前，我重看了一篇十多年前我在另一個專欄所寫關於公立醫院服務的文章時，發現我轉載過一篇由一位公立醫院醫護人員所寫的文章，當中有些情況是很經典的，我想再引述一下當中的幾段內容，下次才跟大家分享我的經歷的感受：

「一名在私家醫院轉來的病人，剛進病房不久，家屬已要求病房安排專人護理，又不停批評病房的環境。同事看在眼裏，雖心中有點不快，也只能不加理會。

接著的幾天，病人家屬稍有不滿，便繼續在病房內大吵大鬧，開始影響到病房的正常運作。我發覺不可以再這樣下去，於是找機會約見病人的太太，希望了解她經常投訴的原因。

我首先向她解釋，公立醫院的醫護人員，雖然面對愈來愈大的工作壓力，但仍會提供專業的護理服務，其實她不用太擔心。當然，公立醫院與私家醫院的服務模式始終不同，我亦希望她不要經常作比較，更強調當前最重要是合力照顧病人。

她停了一會，然後對我說，將丈夫由私家醫院轉過來，主要原因是無法再負擔高昂的費用，很害怕病房醫護或者其他的病人會看不起她，心理上出現抗拒，故此才諸多投訴。

我聽後恍然大悟，並說病房的同事都很專業，只要是病人便會悉心護理，對我們來說，只有病人，沒有富人或窮人。」 （待續）

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







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