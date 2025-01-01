2025學懂如何溝通

加入最愛專欄 收藏文章

今日是2025年第一次和大家見面，在此恭祝各位姊妹新的一年事事稱心，愛情、事業、家庭都得意，最大的back up當然是自己和家人都身體健康。

上日我轉載了幾篇我在社交媒體看到關於愛情與婚姻的短文，十分精彩。我有姊妹叫我encore，那就趁2025年伊始，再分享一些吧！

其中我最喜歡的一篇是關於溝通的短文，其實，世間一切誤會或悲劇，都可能源於欠缺溝通。溝通絕對是一門學問，兩個人有對話，不等於有溝通，可能只是各說各話。真正的溝通，應該是在心平氣和、情緒平靜的情況下進行。姊妹們，就讓我們在2025年重新學習怎樣溝通，互勉之！

溝通是一門學問，真正的溝通應在心平氣和、情緒平靜下進行。(Shutterstock)

治得了你脾氣的，是你愛的人；受得了你脾氣的，是愛你的人。

獅子和老虎之間，爆發了一場激烈的衝突，到最後，兩敗俱傷。獅子快要斷氣時，對老虎說：「如果不是你非要搶我的地盤，我們也不會弄成現在這樣。」老虎吃驚地說：「我從未想過要搶你的地盤，我一直以為是你要侵略我。」

溝通，很重要！然而，在憤怒的情緒驅使下，怎麼能真誠地溝通？一般人的溝通，70%是情緒，30%是對話內容。情緒不對，對話內容就會被扭曲。彼此沒有平靜的心，說得再多也只是各說各話。要溝通，就要誠心實意、平和的情緒，以及誠懇的語氣。要學會有效溝通，要先學會覺知情緒，控制脾氣。千萬不要把最壞的情緒給你想溝通的人！

有人說，婚姻有兩種模樣，一種是餘生，一種是搭夥。確實啊，只有和愛你且你愛的人走到一起，才是生活。因為婚姻，不僅需要過日子，還需要有精神上的共鳴。假如兩個走在一起，只是為了湊合，生活中沒有節日、沒有驚喜、沒有感動、沒有關愛、沒有呵護、沒有浪漫、沒有交流，那這種日子只能叫做——搭夥。而懂你、知你、愛你、疼你、保護你，願意聆聽你的苦悶，給你足夠的安全感，讓你笑的人，才配得上你的——餘生。其實人這一輩子，最重要的事，就是選對身邊的人！閒時與你立黃昏，灶前笑問粥可溫。男人最好的聘禮，是一生的遷就；女人最好的嫁妝，是一世的理解。願你餘生遇良人，知你冷暖，懂你悲歡。靈魂的相知相惜，遠比肉體剎那的歡愉重要。愛自己！

一個男人最驕傲，不是一輩子能夠擁有多少女人，而是有一個女人可以讓他擁有一輩子。一個女人最驕傲，不是一輩子能夠迷倒多少男人，而是有一個男人可以為她放棄所有女人。

好的女人給你自由，因為信任你；好的男人自動報備，因為給妳安全感。好的愛情，不用過度保護，也不用刻意規定，因為愛，所以彼此都懂分寸。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好