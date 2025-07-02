特朗普動搖美元霸主地位？

加入最愛專欄 收藏文章

自從特朗普再出任美國總統之後，他的施政惹起國內外不滿，最明顯就是他的移民政策，觸發全國性示威抗議；他的關稅政策，則惹起美國所有貿易夥伴不滿，但實力較弱的國家可能只有逆來順受，只有部分強國才能與之抗衡，這就是政治現實。

不過，關稅戰雖然影響深遠，但對個人來說，始終是隔了一重，但特朗普的一連串施政，卻令市場人士憂慮美元長遠會失去今日的霸主地位，但說穿了，就是憂慮美元會大幅貶值，這就對我們是「貼身」的影響了。

前幾日我和姊妹Lucy碰面時，大家就談到這個話題，以下是我們的對話。

特朗普祭出關稅大棒後，美元匯價便拾級而下。(Envato)

「嗯，我看一些財經報道和分析說，自從特朗普再任美國總統之後，美元匯價持續走弱，已經跌了一成。長遠來說，我還應該持有美元嗎？」Lucy帶點肉緊的口吻問我。

「咦，看來妳手上有很多美元呢！」我半開玩笑地說。

「不要取笑我，我不像妳，沒有很多美元，我有的只是美元保單。」Lucy認真地說。

「哈哈，這也可以是可大可小呢，因為賠出來可以是上百萬美元呢！」我繼續取笑她說。

「嗯，真的有呢！那麼，我應該如何是好？因為這是十幾年，甚至幾十年後的事，到時的美元還值錢嗎？」

「啊，說真的，我又怎知道十幾年，或者幾十年後的美元會否貶值呢！我只能替妳做些基本的分析。」

「也好啊！」

「從理性的角度，相信沒有人會認為，從長線角度，特朗普是想美元大幅走弱的，因此，我們先假設他的所有政策，背後都是想美國再度偉大，美元繼續保持霸主地位！不過，短期來說，他不斷推動聯儲局減息，這是會令到美元稍稍走弱的。」

「正是呢！我最感到詫異的是他禁止哈佛大學招收外國學生一事，這不是削弱自己的國力嗎？」

「同意，但話得說回頭，儘管特朗普的施政引起國內外不滿，但他的最終目的，又真的是為美國爭取最大利益，長遠也是想改善美國的財政赤字，以及減低債務和利息支出。」

「妳的意思是，這樣又會令美元保持強勢？」

「是的，但重要是，他是否能夠真正做到！其實，當特朗普當選美國總統初期，美元是走強的，直到他上任初期，美元都保持強勢，反映市場對他是充滿期待的。奈何，當他祭出關稅大棒後，美元匯價便拾級而下。我查看過，自特朗普上任後，美元匯價大約跌了一成，這確實值得關注。即是說，市場對特朗普是投不信任票的！」

「那麼，我還應該持有美元嗎？」（待續）

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好