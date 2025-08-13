怎樣處理美元的保單？

加入最愛專欄 收藏文章

連續多次，我和姊妹Lucy談到美元的前景，她對美國總統特朗普很不以為然，認為他的施政，其實不但不能令美國再度偉大，還可能削弱投資者對美元和美債的信心。

不過，我告訴Lucy，美元的霸主地位實在太牢固了，而外匯也是相對的，即使美元不濟，但如果相對的貨幣也不濟，美元也不至於太差的。

另一方面，作為香港人，如果是留在香港生活的話，其實沒有必要持有美元，即使美元的利息稍高，妳不去存美元，也就不用去冒美元下跌的風險了。

不過，Lucy告訴我，她早年買的很多人壽保險，都是以美元為貨幣單位的。如果論價值，其實也不少的，因為保額動輒都十幾萬美元。

由於美元是流通量極高的貨幣，所以早年的保險公司很樂意提供美元計價的保單。(Envato)

「其實，我最擔心的就是那些美元保單呢！因為大部分都是人壽保險，加加埋埋可能有幾百萬港元呢！」Lucy肉緊地說。

「哈哈，妳很有保險意識呢！但我想問妳，既然是人壽保險，妳自己是不能受益的，如是的話，她也不用太擔心呢！」我半開玩笑地說。

「也不可以這樣說，我買保險，也是想保障家人，但如果最後能給他們的金額因為美元貶值而大減，我也是不想見到的。」

「明白，但據我所知，絕大部分早年買落的保險，都是不可能轉換貨幣的，所以，這個可能是不能解決的問題。當然，具體的情況，妳可問問妳的保險公司。」

「是嗎？唉，我都不明白，既然我們是在香港，為甚麼保險公司要出美元的保單？用港元不是更好嗎？」

「嗯，保險是長線的，而美元又是流通量極高的貨幣，也有很多美元的投資工具，所以，早年的保險公司，大多都很樂意提供美元計價的保單。現實上，美元保單的回報是高於港元的。」

「啊，原來是這樣！但現在這個可能不太重要了。如果真的不轉貨幣，我還有甚麼可以做，以減低風險？」

「如果妳真的擔心，保險公司又不讓妳轉貨幣，妳就唯有當有紅利派時就提出來，並轉回港元，以減低風險，但最後的賠償也只能等了。」

「嗯！」

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







