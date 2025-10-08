加入最愛專欄 收藏文章

上日談到，大型科技股當中，令小股民不堪回首的其中一隻股票，相信非阿里巴巴(09988)莫屬。

但如果大家堅持不放棄，最近終於守得「雲」開見月明了吧！我在「雲」字加引號，一方面可以指馬雲的「雲」，因為有傳馬雲回到阿里重掌帥印，另方面也可以指阿里的「雲」業務，因為有了人工智能(AI)的加持，阿里在雲業務方面確實有更多優勢。

我的姊妹Lucy對阿里情有獨鍾，而且也算夠膽識，她在阿里公布了最新的季度業績後毅然入市，至今也有不俗的斬獲。我和她見面時，她的阿里整體仍然未見家鄉，但這兩個星期阿里股價持續強勢，國慶假期後復市已經升破180元水平，她WhatsApp了「開心」的表情符號給我。

她當日問我，應該耐心持有還是見好即收，幸好我建議她應該繼續持有。

「今次的形勢好像不同了，AI已經是大趨勢，而阿里也宣布，在投資3800億元於AI基礎設施之餘，還會增加投資額。早前阿里又成功研發自家製的晶片，最新又會和英偉達(Nvidia)合作，在物理AI方面進行多項實踐。如果從炒股的角度看，阿里真的是好消息不絕，所以，短線來說，她的股價應該有支持的；而長線來說，如果她的各種計劃能夠落實，就可以令盈利大幅增長。」

「哈哈，我其實都是想繼續持有的，因為沒理由只賺少少就走嘛！其實，我有這個想法，主要是聽到女股神『木頭姐』(Catherine Wood)的方舟投資，也重新買入阿里，我想妳幫我核實一下。如果是真的話，這次我就要和『木頭姐』共同進退了！」Lucy開心地說。

女股神Catherine Wood的方舟投資旗下三隻ETFs，都再度買入阿里。(AP)

「妳果然有留意新聞，是的，我早前曾經查看過方舟投資旗下幾隻ETFs，當中有三隻都再度持有阿里（方舟投資還持有百度(09888)和比亞迪(01211)兩隻中資股）。她的ETFs在2020年科技股大升時，也曾買入幾隻當紅的中資科技股，包括騰訊(00700)、阿里、美團(03690)、百度、比亞迪，以及一些二三線的科技股。但到了2022年左右，已經全部沽清，一股都不留，這段時間也是中資科技股的低潮！但時移世易，自從AI掀起熱潮，內地研發的DeepSeek大模型，以豆腐渣價錢做到燒鵝味道，令投資市場大為驚訝之後，外資其實已經開始對中資科技股另眼相看了。」

「不過，我有點擔心，不知道『木頭姐』幾時會沽貨，因為她是很狠心的，說沽就沽，我上次已經領教過。這次我要小心點，不會跟車太貼。妳估她會持有多久？」

「嗯，我不是『木頭姐』肚裏的蛔蟲，又怎會知道呢？但根據經驗，她應該至少會持有兩三年吧！她是今年才買入阿里的，所以，這一兩年應該安全呢。妳既然這麼有決心，那便要自己勤力點，自己監察『木頭姐』的動向了，不要靠我喇。」

「嗯，互相通報啦！」Lucy笑著說。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







