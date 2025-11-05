用人民幣買股，好過造定存？

加入最愛專欄 收藏文章

近年人民幣匯價反覆偏軟，兼且息口不斷下跌，令到手上持有大量人民幣的投資者進又難、退又不甘心，因為沽出可能要蝕錢（進），而繼續持有收息（退）又只得雞碎咁多利息（一年定期利息也不過0.5厘），實在十分無癮。我的姊妹Clara就是其中一人。

她早年眼看人民幣持續上升，買入不少人民幣，估計至少也有幾十萬。最近我和她碰面，她問我，現在的人民幣存款利息實在太低了，她的人民幣，除了存在銀行收息之外，還有沒有其他出路？

「其實，除了存定期之外，妳還可以選擇用手上的人民幣買股票呢！」我告訴Clara。

除了存定期收息，人民幣還可以拿來買股票。(Shutterstock)

「買股票？香港可以用人民幣買股票嗎？」

「是呀，由2023年6月起，有24隻股票除了可以用港幣買賣，還可以用人民幣買賣。」

「是嗎？有哪些股票？」

「這24隻股票中，絕大部分是藍籌股，例如騰訊(00700/80700)、友邦(01299/81299)、中移動(00941/80941)、比亞迪(01211/81211)、中海油(00883/80883)、新鴻基地產(00016/80016)和中國平安(02318/82318)等等（名單見附表），已經涵蓋港股每日成交的四成左右。」

「原來如此！」

「值得一提的是，妳既可以用人民幣買入這些股票，然後用港幣沽出，變相增持港幣；又或者，妳可以用港幣買入這些股票，然後用人民幣沽出，變相增持人民幣（專業投資者更可能在這些股票中找尋套戥機會）。當然，這要看妳是否需要港幣或人民幣，以及當時的匯價。」

「啊，我只是想為手上的人民幣找出路。但股票和存款不一樣，股票的風險比存款高很多，我擔心賺息蝕價呢！」

「是的，這個是妳必須考慮的，但我認為，當中也有一兩隻股票是較安全的，例如中移動和中海油！這兩隻股票的股息都還有6厘左右，而股價仍是十分硬淨，只要妳是長線持有，我認為可以作為存款的替代品！當然，最終還要看妳是否想冒一點風險，又或者妳的人民幣是否需要用。」

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

港幣櫃台股份代號 人民幣櫃台股份代號 公司名稱 11 80011 恒生銀行 16 80016 新鴻基地產 20 80020 商湯 175 80175 吉利汽車 291 80291 華潤啤酒 388 80388 香港交易所 700 80700 騰訊控股 883 80883 中國海洋石油 941 80941 中國移動 992 80992 聯想集團 1024 81024 快手 1211 81211 比亞迪股份 1299 81299 友邦保險 1810 81810 小米集團 2020 82020 安踏體育 2318 82318 中國平安 2331 82331 李寧 2333 82333 長城汽車 2388 82388 中銀香港 3690 83690 美團 6618 86618 京東健康 9618 89618 京東集團 9888 89888 百度集團 9988 89988 阿里巴巴







【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票