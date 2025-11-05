2025-11-05
用人民幣買股，好過造定存？
近年人民幣匯價反覆偏軟，兼且息口不斷下跌，令到手上持有大量人民幣的投資者進又難、退又不甘心，因為沽出可能要蝕錢（進），而繼續持有收息（退）又只得雞碎咁多利息（一年定期利息也不過0.5厘），實在十分無癮。我的姊妹Clara就是其中一人。
她早年眼看人民幣持續上升，買入不少人民幣，估計至少也有幾十萬。最近我和她碰面，她問我，現在的人民幣存款利息實在太低了，她的人民幣，除了存在銀行收息之外，還有沒有其他出路？
「其實，除了存定期之外，妳還可以選擇用手上的人民幣買股票呢！」我告訴Clara。
除了存定期收息，人民幣還可以拿來買股票。(Shutterstock)
「買股票？香港可以用人民幣買股票嗎？」
「是呀，由2023年6月起，有24隻股票除了可以用港幣買賣，還可以用人民幣買賣。」
「是嗎？有哪些股票？」
「這24隻股票中，絕大部分是藍籌股，例如騰訊(00700/80700)、友邦(01299/81299)、中移動(00941/80941)、比亞迪(01211/81211)、中海油(00883/80883)、新鴻基地產(00016/80016)和中國平安(02318/82318)等等（名單見附表），已經涵蓋港股每日成交的四成左右。」
「原來如此！」
「值得一提的是，妳既可以用人民幣買入這些股票，然後用港幣沽出，變相增持港幣；又或者，妳可以用港幣買入這些股票，然後用人民幣沽出，變相增持人民幣（專業投資者更可能在這些股票中找尋套戥機會）。當然，這要看妳是否需要港幣或人民幣，以及當時的匯價。」
「啊，我只是想為手上的人民幣找出路。但股票和存款不一樣，股票的風險比存款高很多，我擔心賺息蝕價呢！」
「是的，這個是妳必須考慮的，但我認為，當中也有一兩隻股票是較安全的，例如中移動和中海油！這兩隻股票的股息都還有6厘左右，而股價仍是十分硬淨，只要妳是長線持有，我認為可以作為存款的替代品！當然，最終還要看妳是否想冒一點風險，又或者妳的人民幣是否需要用。」
作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au
|港幣櫃台股份代號
|人民幣櫃台股份代號
|公司名稱
|11
|80011
|恒生銀行
|16
|80016
|新鴻基地產
|20
|80020
|商湯
|175
|80175
|吉利汽車
|291
|80291
|華潤啤酒
|388
|80388
|香港交易所
|700
|80700
|騰訊控股
|883
|80883
|中國海洋石油
|941
|80941
|中國移動
|992
|80992
|聯想集團
|1024
|81024
|快手
|1211
|81211
|比亞迪股份
|1299
|81299
|友邦保險
|1810
|81810
|小米集團
|2020
|82020
|安踏體育
|2318
|82318
|中國平安
|2331
|82331
|李寧
|2333
|82333
|長城汽車
|2388
|82388
|中銀香港
|3690
|83690
|美團
|6618
|86618
|京東健康
|9618
|89618
|京東集團
|9888
|89888
|百度集團
|9988
|89988
|阿里巴巴
【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票