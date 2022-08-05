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早前外匯基金公布上半年的投資成績，雖然說是預期之內，但結果是虧損1442億港元，被傳媒形容是歷來最差的一個「中期業績」，就始終令人感到失望。



我之所以說是預期之內，因為今年以來，環球投資環境都充滿不確定性，俄烏戰爭打擊商品市場的秩序，主要涉及的商品是石油和小麥。但連鎖反應是令到發達國家的通脹高企，央行被迫重手加息。

加息令到股票和債券都下跌，這確實是較罕有的，因為過去外匯基金如果在股票方面蝕錢，往往可以在債券投資方面賺回一些。又或者，如果債券蝕錢，也可以在股票方面補回，甚至倒賺。

但今次真的很特別，今年上半年，股市和債市雙雙下跌，因為環球股市上半年大約跌了兩成一，而環球債券也跌一成四。這還不止，連手持大量外幣的外匯基金也要蝕，因為美元上半年表現神勇，兌大部分貨幣都上升（美匯指數大約升了一成三），令到外匯基金持有的外幣資產都下跌。

（資料圖片）

換句話說，外匯基金持有的資產中，只有美元貨幣可以保持不跌，其他所有資產都下跌（只有其他投資，包括房地產和一些私募股權錄得正回報），也就出現上文提到，歷來蝕最多的中期業績了。

我相信，由於外匯基金要以穩陣為先，她們持有的債券，絕大部分都應該是投資級別的債券，發行人大多應為政府或半官方機構。由於息口上升得很急（包括預期），這類債券對息口的敏感度較高，所以，債價下跌的幅度也會很大。

不過，我估計，當這些債券到期時，價格就會變回PAR，即是等於面值，也即是再沒有價格的虧損，因此，可以預期，未來外匯基金在債券投資方面，可以「賺回」今次的損失。

我想指出的是，不要放大外匯基金今次的所謂歷來最大半年虧損，因為會計上的要求，必須在6月30日中期業績中計一次數，所以，帳面上，外匯基金在債券方面錄得559億元的虧損，但只要到期時沒有出現違約，外匯基金可以「賺回」這559億元損失的！









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