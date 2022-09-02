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上日提到，政府推出第七批專供60歲或以上長者認購的銀色債券（下稱銀債）保證息率由去年的3.5厘，提高至4厘。

無論你認為這個是政府給60歲或以上人士的福利又好，是推動香港債券市場發展的舉措又好，這絕對是不錯的投資，因為風險幾乎等於零。

如果你不是「長者」，也至少有通脹掛勾債券（下稱iBond）可供認購，當然，保證息率沒有4厘那麼高，但去年那批也有兩厘，在當時仍然低息環境下，同樣是不俗的投資。

只不過，去年的iBond最終發行額只有200億港元，每人最多只分到3萬大元；即使是銀債，有資格去爭的人較少，發行量也較多，但最終最多也只能分到13萬，或最多的14萬（見上期本欄），實在沒有太大意思。

我認為，無論iBond或銀債，都是優質的債券，即標題所說的好Bond。但問題是，好Bond的供應太少，完全是供不應求。但另一邊廂，用專業的說法是非投資級別的債券（市場也有形容是垃圾債券，即Junk Bond），或中性來說，是高風險的債券，則大量供應，想買就有。

（shutterstock）

各位，心水清的讀者應該明白，我指的Junk Bond主要是指企業債，尤其是內地房企發行的債券。這些債券經投資銀行代為發行，再由私人銀行向理論上專業級別的投資者推介（100萬美元或以上開戶那種）。

但我知道，有些也不是私人銀行，只是高檔一點的零售銀行（100萬港元開戶那種），也向一般的零售散戶推介。據悉，個別券商，尤其中資的券商，過去幾年的業務不是賣股票，而是賣這些內房的債券。

我舉幾個例，我有位已經退休的朋友Edmond，大約一年多前，他的私人銀行客戶經理向他推銷一隻由佳兆業（01638）發行的一年期短債，孳息率高逾8.65厘，問我這是否好投資！

Edmond過去從來沒有買過債券，但他也明白內房債是有風險的。只不過，當時還未爆出內房的債務危機，因此，他被8.65%的利息吸引著，而更要的是，這隻債券只有一年期，因為他感到，一年內這家公司不會出事吧！

幸好經我提醒之後，他打消了投資的念頭，不久之後就爆出連串的內房債務危機，而佳兆業的股票也停牌至今。

另外，我有另一位尚未退休的朋友Robert，幾年前透過私人銀行買入一批碧桂園（02007）的債券。他告訴我，兩三年前，有誰會估到連碧桂園這類大規模的房企也會出現危機呢！

Robert是一位保守投資者，無論做人做事，以至投資都好審慎。他一心以為，在保守之餘選一些較進取的項目應該沒問題的，但誰不知，他持有的碧桂園債券，這一刻，帳面上已跌了接近一半。而且，現在還要承受有可能違約的風險，即是有機會Total Loss！

他告訴我，現在止蝕也未必有人肯接，若有也要蝕一大半，唯有寄望奇蹟出現，或有政府介入，可以重組債務，令他的債券翻生！

各位，如果香港的債券市場不是如此兩極化，就不會有這麼多投資者買債券損手的例子了。

因此，我想呼籲，政府檢討今次的銀債反應後，未來可以推出更多銀債供市民認購。我認為，每人保證能獲100萬是最理想的金額！







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