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政府推出第七批專供60歲或以上長者認購的銀色債券(下稱銀債)，上周公布抽簽結果，最終認購20手(每手1萬元)或以下都獲全數分配，而超過20手者，就要抽簽，但最多也只可獲配額外1手，即是最多也只分到21萬。



這個金額仍不算多，但比起過去已多了，例如比去年的14萬，多了7萬，算是很好的勢頭。



但上日我的文章提到，香港的債券市場太極端了，那就是，像銀債這類「好Bond」，大家爭崩頭才分到最多21萬，但風險甚高的「Jund Bond」，卻可以讓投資者任買，而且，買得太少更不受你玩。



所以，我建議政府檢討今次的銀債反應後，未來應該推出更多銀債供市民認購，最好每人每次保證能獲得100萬(現在的最高認購金額就是100萬，但這一刻當然不可能分到100萬)。另外，也可以考慮發行年期較長的債券，例如5年和10年等等！這都是完善香港債券市場必須走出的下一步。



（iStock）



上次我提到Junk Bond，有朋友問，其實我們應該怎樣識別債券的質素？或者說，我們想保護自己的話，應該如何挑選債券？



簡單來說，投資者決定是否買某一隻債券時，應該參考該債券發行者的評級，其中標普的AAA評級，就是給予債務評級之中最高的一個級別。



按照標普的分級，AAA之下是AA(當中還會細分為AA+、AA和AA﹣其他級別也如是)，然後是A，再之下是BBB(再細分為BBB+、BBB和BBB-)。



在投資市場中，如果評級為BBB-或以下，即只有BB或更低級別的債券，都一律稱之為「非投資級別債券」，也是我上文提到的Junk Bond，中文稱為垃圾債券(見附表)！





雖然這些債券稱為「非投資級別」，或「垃圾」，也不一定所有都會違約的(即賴債)，因此，有些投資者是專挑這些債券來買，正正因為它們的孳息(回報)較高，有些可以是年息10%以上，甚至更高。當然，這類債券不是我們普羅投資者可以分辨和認識的，還是留給專業投資者去做吧！



但你可能會問，剛剛公布分配結果的銀債，評級又如何？其實，特區政府沒有就銀債去找評級機構評級，大家應該參考，香港特區政府的整體信貸評級。我可以告訴大家，以標普為例，現時給予特區政府的長期信貸評級是AA+呢，即是僅次AAA的最優質級別，算是十分安全了！









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