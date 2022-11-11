加入最愛專欄 收藏文章

我在早前的專欄中指出過，香港債券市場的一個特點是「好Bond少，Junk Bond多」。我指的好Bond，就是由政府發行的通脹掛勾債券（iBond）或針對長者而設的銀色債券（Silver Bond）。

至於Junk Bond，緊貼投資市場的讀者必定知道，那就是企業債，尤其是由內地房地產企業發行的內房債。問題核心是，好Bond的發行量太少，不能滿足本地零售投資者的需要。

反之，風險高的企業債卻大量充斥市場，只要你願意就幾乎肯定買到，就令到本來想追求穩陣的小投資者，也去搶購這些質素較次的債券，因為這些債券大多都會以高息招徠，這其實是不太健康和十分危險的。

說到好Bond，其實還有另一種，但當我說出來的時候，也許會被人柴台，因為這是人民幣國債，即是由國家財政部或內地政策性銀行發行的債券。

（CNS）

為甚麼我會被柴台？無他，今年以來，人民幣匯價已經下跌超過一成，正所謂賺息蝕價，人民幣國債就變得令人望而生畏了。

我當然明白，今時今日人民幣匯價疲弱，如果用港元去換人民幣來買，真的有可能變成賺息蝕價。但我想指出的是，匯價上落可能是短期情況。如果以債券的年期為3-5年，甚至更長，幾年後的人民幣匯價又可能轉強，因此，這個投資未必是太差的，甚至有可能是精明的投資呢！

而更重要的是，這些債券的質素遠比內地企業，尤其是民營企業，當中又以房地產企業所發的債券為高。如果論到違約風險，可說是極低的，其實絕對符合好Bond的要求。

而且，人民幣國債的發行，豐富了本地債券市場的供應，因為這些國債有不同年期選擇，包括3年、5年、10年、15年和30年期，可謂長短兼備，可以滿足不同投資者的需要。現時港府發行的iBond或銀債，年期都只有3年，完全沒有選擇，實在是不太完善的。

當然，息率方面，會因應當時的市場息口而決定。這一刻，在本地啟動了加息周期後，早前在港發行的國債，息率可能變得不太吸引，尤其是內地的息口周期跟香港或美國不同，內地是偏向寛鬆的，即使不是減息，也不會加息。所以，這一刻可能不會太吸引。

另一方面，這些人民幣國債的主要發行對象都是機構投資者。早前幾年，每次財政部來港發債，都會預留小部分給我們零售投資者認購，反應其實也不錯。但後來卻取消了這部分，只集中機構投資者，因此，即使小投資者想買也沒有供應。

內地在港發行人民幣國債，也是人民幣國際化的其中一項舉措。現時每年都定期發行大約200億元。我希望，有關當局仍然可以為小投資者著想，撥出部分供零售投資者認購。這樣做，至少可以減少小投資者去認購了Junk Bond的風險呢！







【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看