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上日提到，人稱女股神或木頭姐的Catherine Wood，早幾年食正科技股大升的熱潮，一度聲名大噪。

但隨著科技熱潮退卻，Catherine Wood創立的ARK Investment（下稱方舟投資），旗下幾隻ETFs（Exchange Traded Funds）的表現也大幅滑落，當中旗艦的創新ETF（ARKK），去年大幅下跌六成七，而其他幾隻ETFs，最少都要跌三成半左右（請參考上日文章的附表）。

當我看到這個跌幅的時候，即時感覺是，與其說這些是ETFs，倒不如說是單一的科技股，因為說得上是EFTs，應該是一籃子的股票吧！

我比較過一些傳統的科技股基金，發覺去年的平均跌幅都只是三成多左右，其中一個因是這些基金買的，主要是大型科技股。

大型科技股的跌幅始終有限，最強的蘋果，去年股價只下跌兩成七左右；另一龍頭Amazon則跌四成，較誇張的只有Facebook，即Meta，去年股價大約下跌六成。但踏入2023年之後，Meta股價已經轉強。截稿前，Meta股價昨日急升兩成三，令到年初至今已大升五成。

Catherine Wood的科技ETFs，主力買中小型的科技公司。因此，在她的ETFs持股名單中，你不會見到蘋果、Amazon、Meta、Twitters或Alphabet等耳熟能詳的名字，絕大部分都是剛冒起，甚至名不經傳的公司。

唯一例外可能是替她打响名堂的Tesla了。大家或許聽過，Catherine Wood是以看好Tesla而成名的。當時Tesla還未賺錢，但Catherine Wood力排眾議兼身體力行，大手吸納Tesla，成為幾隻ETFs的最大持股。前幾年Tesla股價大升，令Catherine Wood的ETFs收穫不少。

不過，去年除了中小型科技股大幅調整之外，連這隻龍頭科技股兼全球最大的電動汽車股也大幅回落，全年下跌約六成半，自然拖累她的ETFs的表現。不過，我查看Catherine Wood的幾隻ETFs持股資料，發覺Tesla的重要性已經降低了。

過去多隻ETFs的最大持股都是Tesla，直到去年9月，只剩兩大龍頭ETFs，包括創新ETF（ARKK）和自動化ETF（ARKQ）的最大持股仍然是Tesla。但到年底時的持股資料中，該兩隻ETFs中的Tesla，已經跌至第三大持股。

事實上，過去兩三年，Catherine Wood也買始減持Tesla的持股。不過，隨著近期Tesla的股價回升，令到該兩隻ETFs的Tesla，又再成為最大持股而已。

（istock）

從投資者的角度，Catherine Wood主理的ETFs，確實有它的吸引力，因為既是主動揀股，可以自己控制買入和賣出的時間，但收費卻跟追踪指數的ETFs一樣便宜和方便，實在很有賣點。

不過，她幾隻ETFs都貫穿「顛覆性創新」的理念，所選的股票，很多都是只有概念，沒有盈利的公司。即是說，這些股票的風險會較高。如果選中類似Tesla這類股票，並識於微時，表現當然會十分出色，但如果選錯了股票，基金的價格也會大上大落。



但我也認同，Catherine Wood所設定的幾個主題，長遠是科技發展的大方向，如果以小注的心態買入她的ETFs，並當自己是買入一隻綜合性的小型科技股，也在適當時候「收割」，應該是不錯的投資選項，因為與其自己去挑選一些未為人知的科技股，不如搭她的順風車，只要識得落車！









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