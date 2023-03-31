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上日提到，我會建議大家於現階段一筆過買入一些傳統的科技股基金，並長期持有，或以月供形式，定期定額買入這類科技股基金，以分享未來人類科技的成果，尤其是最近的人工智能成果。

本來今次我會推介一些可供選擇的基金給大家參考的，但上周環球金融市場出現一次金融危機，是與債券有關的。有人形容，這又是「債券」惹的禍，難道投資債券的風險，真的不是想像中低？因此，我想先跟大家分享一下我的看法，下次再推介基金。

事緣有百多年歷史的瑞信集團（Credit Suisse）因為周轉不靈，結果由瑞士央行牽頭，引入瑞銀集團（UBS）出面收購，以避免出現系統性風險。但當中引起爭議的就是，收購條款中要求瑞信要就她發行，總值約160億瑞士法郎的AT1債（主要是指CoCo Bond（Contingent Convertible Bond））作出全額報廢，意味持有這些債券的投資者會損失全部投資，即時令到這類債券的價格大跌。

（AP）

首先，所謂的CoCo Bond，確實是有這類條款，那就是當發行人的財務情況下降至某個水平或股價跌至某個水平時，可以要求債權人轉換成股票，甚至全數作廢。我絕對相信，投資者是知道有這些條款的，因為這類債券的票面息率比一般債券為高，但就要承受這個風險。

只不過，今次瑞信的情況是否已經觸及有關條款，以及為甚麼不是換股而直接報廢？因為換股也可以減輕瑞信/瑞銀的債務負擔。更重要的是，瑞士央行和瑞銀這個做法，似乎顛覆了我們一向的認知，那就是，當一間公司清盤時，債權人會早於股東收取變賣所得，盡管CoCo Bond的持有人是債券持有人之中，最遲可以得到變賣所得，但他們始終應該早於股東去收取相關得益呢！

我沒有看過有關的債券條款，所以不敢確定瑞士央行和瑞銀有否違反債券條款。我看報導，部分投資者已經準備採取法律行動去討回公道，大家就拭目以待吧！

只不過，我想指出，這些債券有如此特定的條款，所以屬高風險的債券類別，在香港也只供專業投資者認購。我們作為零售投資者，是不會買到這類債券的，大家不用擔心。

我有朋友得悉這段新聞後告訴我，今次的故事教訓我們，存錢在銀行，萬一有事，最終都可能得到百分百保障（香港的存款保障是每個戶口只保障50萬港元）。而投資股票，也有機會出現白武士拯救，不用Total Loss，反而買債券會Total Loss，因此，以後他不會再買債券了。無他，因為過去兩年，他買的內房債已經令他帳面損失近半，今次聽到這個消息，就更令他對債券失去信心。

但我必須指出，其實債券跟股票一樣，也有藍籌股和三四線股之分，即優質債券和垃圾債券，不能因為今次的債券風波就一竹篙打盡一船人。這個世界沒有免費午餐，高息背後自然有她的風險。如果不想冒風險，選擇優質的政府債券，出事的機率也是十分低的。









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