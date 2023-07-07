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上日談到，日股終於衝破30年來的陰霾，日經平均指數在5月份時一舉升破30000點的心理大關。如果大家未入市，現階段仍可透過日股基金，分享日本經濟改善和日股上升的成果。

在《經濟通》的基金欄目中，有列出十大日股基金（分年初至今、3個月、1年和3年升幅）的排行榜，當中就有一隻是我長期跟進的，那就是富達的日本價值型基金（下稱富達日本）。

在該排行榜中，富達日本排第4位，因為是以3個月的表現來排。大家有沒有留意，如果以3年的表現來排，她是排第1的。

該基金是2003年成立的，已有20年歷史了。以長期表現來說，富達日本可說冠絕一眾日股基金，成立至今（5月底）錄得445%累積回報，跑贏基準指數的337%。如果以年度化計算，年回報也達7.75%。考慮到近20年的日股表現，這個回報實在很出色了。

值得注意的是，富達日本價值型基金，較多投資者是買日圓報價的版本。當然，由於這是日股基金，即使可以用日圓買賣，但如果我們沒有日圓，始終都是要兌換的，即是會有滙價風險。但其實，即使以美元或港元報價的基金，如果基金所買的是使用外幣的市場，始終會有滙價風險，問題是在哪個階段出現而已！

富達日本的投資風格跟股神巴菲特相同，都是價值型股票為優先，主力揀選價值被低估的股票來投資。我查看最新的十大持股資料，也有股神最早入股的伊藤忠商事（Itochu）。

我估計，這隻應該是股神入股的那隻伊藤忠。因為十大的其餘股票中，也有三菱（Mitsubishi）和住友（Sumitomo）的名字。但富達日本是買三菱銀行，住友銀行和住友工業，而不是她們的商事股。但無論如何，我們買富達日本，某程度也算搭了股神的順風車了。

富達日本的最大持股是新力集團（Sony Group Corp），這是港人熟悉的名字，該公司主要從事家庭電器生產。如果以基準指數來比較，富達日本是偏重電器用品股的，足足比基準指數的行業分布，高出5個百分點。

簡單來說，富達日本的主要持股都是日本所有民生需要的供應商，某程度是舊經濟股，或所謂的傳統股。今時日本經濟復甦，這些股票也應該率先受惠。

因此，大家必須有心理準備，在科網股如日中天的時候，她的表現肯定會落後大市，例如2020年，日經平均指數升了一成七，但富達日本只升4.1%。而當去年股市疲弱，日經跌了近一成的時候，富達日本卻微升0.4%，跑贏大市，反映基金經理在控制風險方面做得很不錯。

我認為，如果你是追求長線穩定增長的一隻日股基金，富達日本絕對是首選。







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