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早前我告訴大家，我在二手市場買入了兩隻債券，一隻是編號(04246)的iBond（通脹掛勾債券）。另一隻是編號(04252)的綠色債券（下稱綠債）。上次我也在本欄教大家計算二手債券的回報。

但短短兩星期後，政府於周二宣布，推出第二批零售綠債，即是又有一手債券可買。而且，最吸睛的是，保證息率由去年的2.5厘，大幅提高至4.75厘。在環球息口有見回落之勢，這個僅次於銀色債券（下稱銀債）5厘的保證息率，實在令人難以抗拒！

從投資者的角度，綠債跟iBond一樣，都是給18歲或以上港人認購，派息率也跟通脹掛勾，同樣有一個保底的息率。而從發行人的角度（政府），則有少許分別，因為從綠債籌集的資金，必須用於環保或可持續發展的項目，例如可再生能源、水及廢水管理、污染預防及管控等。

第二批綠債的發行額跟去年一樣，都是150億港元（下同），如果反應好，可以增發至200億元，每手1萬元，年期3年，半年派息一次，也會在港交所（00388）掛牌買賣。

但問題仍然是，發行額最多只有200億元，但這是面對全社會的（銀債只供60歲或以上人士認購），加上如此高的息率水平，又用循環配發的機制，你根本不可能認購到太多。

去年保證息率2.5厘也吸引到48.8萬人認購，合共認購325億元，最終大部分人只分到4手，部分只可分多一手至5手。我相信，大家都認同，今次的認購反應必定會好過去年。

因此，大家絕不可能期望分得多過去年，所以，只拿幾萬元去認購已可。如果大家想買穩健的債券，何不在二手市場買第一批綠債，即是我買的那隻，編號4252的綠債。

以昨日收市價96.35元計，回報大約只有4.5厘，可能稍低於一手的綠債，但最大分別是，你不用跟別人去分配那200億的綠債，幾乎你想買多少也可以。當然，這要視乎當日的交投情況。

以昨日為例，4252共有51宗成交，成交額300萬，大部分成交價都96.35元。我相信，只要你不是大戶，想買幾十萬的綠債是可以的，既然是這樣，又何須介懷只分到幾萬的一手綠債呢！

兩批綠色零售債券保證息率比較和分配結果 發行年份 2022 2023 保證利率（厘） 2.5 4.75 有效申請宗數（萬） 48.8 ？ 有效認購金額（億） 325.7 ？ 發行額（億） 150* 150# 超額認購（倍） 1.17 ？ 最多獲配手數 5 ？ 每手1萬元，18歲或以上可認購 *最終發行額200億元 #：最高發行額200億元





第二批（2023年）綠色零售債券發售詳情 目標發行額 150-200億元 認購日期 18/9 – 28/9 （下午2時） 發行日 10/10 上市日 11/10 認購門檻 1萬元（每手計） 回報和派息 半年派息一次，息率與通脹掛勾，保證不低於4.75厘 申請方法 經配售銀行、券商或中央結算公司認購 分配方法 循環派發，如認購額低於150億，每位合資格者可保證獲配一手











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