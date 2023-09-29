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上日提到，除了安聯收益及增長基金之外，另一隻可以考慮的派息基金，就是由富蘭克林鄧普頓管理的富蘭克林入息基金A（每月派息）。如果現價買，息率有8厘多，而且，從幾方面去比較，該基金比安聯入息及增長基金，有過之而無不及。

正如我所說，投資者買派息基金，最想的當然是穩定派息，甚至定期增加派息，但更重要的是，價格也要穩定，不期望大升，但最重要是不會大跌，以免賺息蝕價，或者心理上覺得是「自己搣自己的本」。

我認為，在這兩方面，富蘭克林入息基金做得比安聯收益及增長基金更好。首先，自從2017年之後，富蘭克林入息基金都沒有減過派息，而且是由每個月0.045美元，逐步增至現在的0.067美元。

我同意，富蘭克林入息基金也不是沒減過派息，正正就是2017年之前，有大約兩年的時間，該基金的每月派息是0.055美元，甚至0.05美元。

2016年中，她的派息由0.055美元減至0.05美元，再從2017年初，由0.05美元減至0.045美元。這個派息水平維持了兩年多，2019年起，派息就由0.045美元，分三次增加至現在的0.067美元。

如果以更長的時間計，即是由該基金成立起計，她的派息是持續增長的，最初的派息變動較大，但主要是0.04美元左右，即現在的派息比初期增加了五成左右。

(Shutterstock)

至於價格方面，我上次也提過，以現價計，富蘭克林入息基金比發行價只低了幾個巴仙，而安聯收益及增長基金則跌了兩成左右。換句話說，如果你在該基金成立之時便買入，確實可以收到8厘左右的利息。

但你可能會問，這可能是以這一刻計算，問題是以長期的趨勢來看，她又是否做到長期價格穩定呢？

我查看這隻富蘭克林入息基金從1999年7月1日成立之後的價格變化，發覺絕大部分時間，它的價格都是在發行價10美元之上，或者最多是9美元多一點。低過9美元的時間（跌超過一成），只有一至兩年。當中最惡劣的時間是2009年3月時的7美元左右，但歷時很短。換句話說，大部分時間你持有該基金都是頗安心的。

這隻富蘭克林入息基金，投資策略和安聯收益及增長基金一樣，都是持有股票、債券和可換股債券，只不過，它不是硬性以三分之一來劃分。

以今年7月份的數據來看，該基金持有約兩成股票和兩成可換股債券，其餘近六成債券當中，只有約三成是高收益的企業債，其餘近三成是投資級別債券，以及美國的國庫券。由此可見，在控制風險方面，富蘭克林入息基金比安聯收益及增長基金更優勝。

另外，有別於安聯收益及增長基金將九成二左右的資產放於美國市場，富蘭克林入息基金可以將大約兩成半的資產放於非美國市場，這樣做同樣可以收到分散風險的效果。而且，在股票方面，它比較集中傳統的舊經濟股，安聯收益及增長基金則以科技股為主，這也會令後者的波幅較大。

總括來說，如果以成立至今的回報計，富蘭克林入息基金高達2.3倍（連同派息，下同），而安聯收益及增長就只有1.07倍，折算為IRR的話，安聯可能比富蘭克林高一些，但持有富蘭克林基金的感覺就可能比安聯更安心呢！

安聯收入及增長基金AM Vs 富蘭克林入息基金A（派息） 安聯收入及增長基金 富蘭克林入息基金 基金規模 439億美元 40億美元 成立日期 2012年10月16日 1999年7月1日 資產分布

33%債券、33%股票和33%可換股債券 60%債券、20%股票和20%可換股債券 投資項目數量 475 192 成立至今回報 107.28% 228.57% 2023年初至8月底回報 5.4% -2.4% 派息率（8月底） 8.24厘 8.22厘



