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本欄開宗明義叫「基金債券攻略」，自然應該介紹基金和債券。但有一種「基金」，我一直沒有提過，那就是今日（10日）文章標題所說的「房託」。



「房託」的中文全名叫「房地產投資信託基金」，英文叫Real Estate Investment Trust Funds（簡稱REITs）。最近有朋友問我，這到底是不是我們一向理解的基金？



更重要的是，隨著美國利息可能見頂，這類房託近期又再受到追捧，最明顯的例子就是本港最大的房託領展(00823)，近期「股價」開始回穩。因此，我決定今明兩期為大家介紹和分析一下這類房託，並以領展為例去解說。



首先，讓我解構一下今日文章標題提出的問題，到底房託是基金還是股票？



簡單而又直接的答案是，在組織架構方面，房託確實是一隻基金，因為它有基金的組織章程，又有經理負責管理相關的資產，包括提升資產價值，以及決定是否買入或賣出所持的資產。

領展是香港首家上市及最大型的房地產投資信託基金。（資料圖片）



但在買賣方面，它又確實像股票一樣，尤其是大部分房託都在證券交易所掛牌買賣，也有個編號，因此，它不像正式的基金，要買入或贖回，都要向發行的基金公司提出，而且都要在「未知價」的情況下買入或賣出，因為基金的報價不像股票，只會於每日收市後才可以計算到。



如果像股票買賣般方便，就等於說，妳想幾時買入，或幾時賣出也可以。只要該房託的交投暢旺，幾秒鐘就可以買到你想要的單位，或沽出你持有的單位。



我自己形容，房託是用股票作包裝的基金（這是正面的評價呀！），不過，它和正式的基金也有一個分別，那就是，如果房託賺錢，就一定要派息。根據《房地產基金守則》，基金管理人必須將除稅後淨收入的九成分派予基金單位持有人。



各位，你買任何一隻股票或基金，都有一個風險，那就是該股票或基金不派息，因為上市公司和基金是否派息，很大程度取決於公司董事會或基金經理的決定。



當然，現實上，一家公司如果賺開錢，過去也固定派息，相信很少會突然不派息。基金亦然，但有時候，如果公司管理層認為，今年要預留更多資金發展新項目，則絕對有可能減少派息，但房託就少了這一重風險。



明白了這一點，大家應該想象到，房託絕對是退休收息的尚佳資產，因為它是肯定派息的。即是說，房託是一種長線投資的工具。不過，我必須指出的是，正因為它有定期派息的功能，中短線來說，它會受市場息口影響。



當市場利息上升時，這類房託就會不受歡迎，「股價」會偏軟，但當市場利息回落時，這類房託又變得吸引了。由於美國的息口有機會見頂回落，因此，房託又成為投資者追捧的對象了。（待續）







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