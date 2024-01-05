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各位，今日（5日）是2024年第一次和大家見面，首先祝各位新年進步，事事如意，投資得心應手。



但這真的只是良好祝願，現實有時頗為殘酷，日本就是一個例子。踏入2024年，日本可謂黑到透頂，元旦日在石川縣能登半島發生黎克特制7.6級大地震，造成嚴重破壞和幾十人死亡的慘劇。



一日後，羽田機場又發生民航客機與救災軍機相撞意外，造成五死十多人受傷。不幸中的大幸是，滿載300多名乘客和機員的空中巴士客機上的所有人，都能在極短時間內安全離開客機，沒有造成任何重大傷亡。



另一邊廂，從投資角度，日本同樣黑了30多年。上世紀80年代末左右，日股曾經升至接近40000點（日經平均指數最高收市指數38916點），其後就像跌進黑洞一樣，一沉不起。

去年日股走出谷底，今年料還會有一段升幅。(iStock)



最惡劣時，日經平均指數曾經跌至7600點左右水平，較1989年的高位下跌近八成！其後即使回升，也只能在20000點左右反覆上落。但從去年開始，日股終於走出谷底。去年5月左右，日經平均指數終於升破30000點。



去年年中時，我也在本欄推介過富達日本價值型基金（下稱富達日本），收穫也不錯呢！全年計，該基金上升兩成八左右，稍稍優於大市。



正如我在早前的文章指出，該基金是2003年成立的，已有20年歷史。以長期表現來說，富達日本冠絕一眾日股基金，成立至今（去年11月底）錄得521%累積回報，也大幅跑贏基準指數的392%。



但上述的業績已經過去了，2024年又如何？先說說今次羽田機場的撞機事件。日航客機能夠在90秒的時間內安全撤離全機人員，也實在是機組人員專業素質的極致展現。有人形容，這是所謂的「職人精神」，即是在自己的工作崗位上做到最好。



日本的企業社會生態，正由過去的論資排輩，向能者居之（美國企業）的方向邁進，加上剛才提到的「職人精神」，只要宏觀環境配合，我相信，日本的經濟是會持續復甦的。



對日本來說，最重要的宏觀因素變化就是貨幣政策由極寬鬆轉為趨緊。如果日本能夠開始加息（隨著通脹回升），日圓就會轉強，我相信會有更多資金流向日本。那麼，日股應該還有一段升幅，有望升破40000點的歷史新高。因此，我仍然建議大家留意日本基金，除了作為自己的投資之外，也當作是為日本打氣吧！







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