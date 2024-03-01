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上日提到，基金投資的最大好處是可以用低成本，達致分散風險的效果，因為基金，包括追蹤各類指數的ETFs的入場門檻都很低，投資對象又多元化，包括股票基金、債券基金、商品基金，或混合資產基金，甚至期貨基金或對沖基金等等。



另外，上次我用打工仔必定會參與的強積金為例，引證過去幾年，大家的強積金投資，其實不是想象中差。而從強積金投資，我也得出一個結論，那就是，選擇混合資產基金，其實是除笨有精的。



我手上有一份積金局出版的統計摘要，數據是截至2023年9月底的。過去接近23年，如果你把資金全放在股票基金，年度化的回報率是3.6%。撇開這個回報率是否合理，但它已是各項資產中最高的。



不過，如果你將資金全放在混合資產基金，過去23年左右，年度化的回報率原來也有3.5%，即是只比股票基金低0.1個百分點。

投資配置不宜單一化，分散投資才可降低風險。(Shutterstock)



所謂混合資產基金，是指股債混合的意思，至於實際比例，則視乎是哪一類的股債混合基金，當中股票和債券的比例可以由三成至七成不等。如果選擇純債券基金，年度化回報率則是1.7%。



有時候，投資不能只看回報而忽略風險，我嘗試將風險具體化。我是說「具體化」，而不是專業人士的「量化」（量化所指是偏離平均數的百分點，可以想象，偏離愈大代表波幅愈大，即風險愈大）。



當然，量化是最客觀的，但我不想搞到太複雜，因此，我想用個人主觀感受來說明，所以稱之為「具體化」。簡單來說，如果你投資一隻基金，但基金價格不斷下跌，你自然會感到忐忑不安，不安情緒愈大，就代表風險愈高。



如果你投資純股票基金，幾乎可以肯定，它的上落波幅會比股債混合基金為高。過去23年，投資強積金的股票基金，可以得到3.6%的年度化回報，但當中可能有一段長時間，回報是低於或遠低於3.6%的（當然，也有時間是高於3.6%的），當基金價格遠低於3.6%時，你一定擔心，基金價格能否回升，或何時才能回升。



但如果你買的是混合資產基金，上落幅度較小，即使下跌，跌幅也比較溫和，你處於忐忑不安的時間自然少很多，這也是重要的。



投資的最高境界是如何冒最小風險，賺到最大回報。從另一個角度看，如果回報一樣或非常接近的話，理性地，我們當然應該選風險較低的對象了。而混合資產基金當然是風險較低呢！



你可能會問，選擇純債券基金，所冒的風險比混合資產基金更低呢！為何我們不選債券基金？但正如上文所說，如果你選債券基金，年度化回報率只有1.7%，比同期的通脹率還要低0.1個百分點，似乎又不是理性的選項呢！



因此，我得到的結論就是，長期選擇混合資產基金，應該是風險與回報之間的最好平衡。







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