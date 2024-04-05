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不經不覺，2024年已經過了一整季。我趁這個復活節加清明節的長假，整理了今年首季各類基金的表現。我發覺，只要你不是買中港基金的話，今年首季的投資成績應該不錯。



如果你主力買日本基金和科技基金，收穫就更豐厚呢，平均升幅都接近兩成。事實上，去年和今年初，我都先後推介過大家買科技基金和日本基金，大家有跟入嗎？



承接我今日文章的首段，如果你買的基金是中港基金，可能仍然沒有運行。不過，中港基金在今年首季也不是一面倒下跌（去年才是），因為中港股票在今年首季已經喘定。因此，如果你買的中港基金，做得比較出色，就未必會蝕錢；但做得遜色的話，則仍可能要蝕。





買基金的其中一個好處，就是可以用低廉的成本，涉獵到海外市場。但這樣就引發一個問題，那就是，如果我們買基金，還應該買中港基金嗎？因為中港股票我們自己都可以容易買到，為何要額外付錢予基金經理賺？

港股及A股在今年首季見喘穩，買中港基金不一定會蝕錢。（資料圖片）



這個問題確實頗有趣。我身邊有些朋友，自己沒有時間研究股票，但自己較熟悉的就是港股，所以就買中港基金。當然，也有部分朋友是因為工作關係，不方便直接買港股（要申報，以及不可以太短炒），所以就買中港基金。



我自己沒有這方面的限制，而我又有時間做一些簡單的研究，所以，如果我買基金的話，一定不會買中港基金。



但我明白有些朋友在這方面的限制，所以，他們買基金的話，也會揀中港基金。我個人認為，既然你是買基金的話，也不要只買中港基金，應該以一個組合形式去參與，才可以發揮基金投資的最大好處。



以近年的情況來看，如果是基金投資的話，只有2022年的情況較為惡劣，但只要大家是分散投資，整體上是沒有大問題的。我也要補充一句，即使是2022年，只要你有買能源基金，就算組合其他基金都要蝕，但整張成績表也不會太差。



最後，我想指出一點，如果從風險的角度看，買基金的風險始終比買股票低。如果大家直接買股票，買著一些表現奇差的股票，例如這兩三年的科技股，跌幅可動輒五成或以上；但如果是買基金的話，我幾乎可以肯定，你不會蝕五成。除非是出現股災這種情況，才會令基金經理避無可避，否則，基金的風險一定比個別股票低。



當然，從回報的角度看，買中表現突出的股票，回報也會比基金佳。這是一個硬幣的兩面，我個人來說，更看重的是風險管理，希望盡量做到冒最小的風險，得到最大的回報。







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