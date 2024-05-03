行業基金，不宜做「膽」只宜「拖腳」

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各位，看見今日（3日）的標題，大家或許有點摸不著頭腦。但如果你懂得賽馬博彩，就可能明白我的意思。



賽馬博彩中，如果你想買一場賽事的首兩隻馬，那種彩池叫做「連贏」（毋須按次序，按次序的稱為二重彩）；如果全場有12隻馬，你對其中一隻很有信心，認為牠很大機會跑入前兩名，你就可以用牠來做「膽」，然後再選兩隻或以上的「腳」，只要這隻「膽」跑入前兩名，而你其中一隻「腳」也跑入前兩名，那你就已經中彩了。



這種買法的好處是較為省注碼，因為假如你不是對其中一隻那麼有信心，你可以將所選的馬匹以「複式」去買，即是你選的馬中，只要其中兩隻跑入前兩名，你就中彩了。但這個買法的壞處是注數較用「膽」來拖會多一點，即是所謂的「犯本」。



好了，關於賽馬博彩就說到這裏。回說今日的標題，上日我提到，行業基金是進可攻、退不可以守的，因為對基金經理來說，他只可以挑選某一個行業的公司去投資，只要該行業出現問題，理論上，所有相關的公司都會受累，那就是我說的「無險可守」。也因此，如果好景的時候，這類基金可以升很多，但當市場不景，這類基金也可以跌很多。

購買基金宜採用組合形式，以減低投資風險。(Shutterstock)



舉個例，如果你看好黃金，於是買黃金基金，但萬一你看錯，黃金價格不升反跌，我相信，基金內所有公司的股價都會下跌，只差在跌幅或許每家公司不同而已！



其實，我買基金主要有兩個動機，一是透過基金，我可以買到一些自己不易買到的股票，尤其是外國的股票；第二就是不想自己做研究。對於後者，則未必完全是我的情況，因為我自己也算肯做研究的，但每個人都有自己的興趣、擅長和局限，我不可能掌握所有行業的運作或商業模式，因此，我都會讓基金經理替我研究和揀股的。



本來，基金投資的其中一個好處就是可以避免非系統性風險，因為基金是一籃子的股票或投資工具，當中就算有一兩家公司的表現不如預期，甚至所謂的「出事」，也不至於影響整個基金的表現。



如果你一注獨贏買行業基金，就等於你一注獨贏買某一隻股票，如果順風順水，你當然可以賺很多，但萬一看錯，損失也可以不菲呢！所以，我不建議大家以這種心態買基金。



好了，即使你以組合形式去買，我認為，你也不宜以行業基金為重心，這是一種風險與回報的取捨。上次我提過，如果按風險程度來排列，環球基金的風險相對最低，其次是地區基金，再到單一市場基金，然後就是行業基金。另外，除了股票基金之外，還有債券基金。一般來說，債券基金會再分為環球債券基金，以及地區債券基金，例如歐洲債券基金或亞洲債券基金，以至新興市場債券基金，以上的排列，也是以環球債券基金的風險最低，以次向上。



我自己一般都會以環球股票基金為重心，用回本文的標題，那就是用來做「膽」，一般會佔我組合的四成或五成，而這部分我會持有一段較長時間；至於其餘的「腳」（一般都是兩隻），一隻多數是地區性基金，另一隻就是我指的行業基金。



過去兩年，我選的地區性基金是亞洲基金，而行業基金就是科技股基金。早前我也在本欄介紹過，我較傾向買大型和比較傳統的科技股基金，以分享AI的升勢和成果。暫時來說，成績還算不俗呢！







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