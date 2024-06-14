美國債息算不算倒掛？

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本周三，美國聯儲局公開市場委員會議息之後，決定維持利率不變，並暗示今年可能只會減息一次，但明年和後年（2025和2026年）則有機會每年減息1厘！



在此，我想先指出一點，其實年初時，聯儲局預計今年會減息三次的，大約每次四分之一厘，但結果，隨著通脹尚未受控，聯儲局明顯已經轉了軚。所以，大家投資時也要執生，以上的暗示未必可以盡信。



但由於通脹自年初起升溫是市場共識，所以，今次聯儲局維持利率不變是預期之內。不過，議息前一天，美國公布的5月通脹率，從4月的3.4%回落至3.3%，顯示通脹又不至於失控，聯儲局減息應該是遲早的事（早前有人預期聯儲局非但不減息，還可能加息）。只不過，用聯儲局的說法，現階段他們未有足夠信心放寬貨幣政策而已！



說到這裏，我想和大家分享兩個重要的債券知識。一是「債息倒掛」，二是10年期債息的意義。



首先，甚麼是債息倒掛？想知的話就要明白債券市場，尤其是美國債券市場的一些基本運作。其實，美國的國債是有不同年期的，大家經常聽的是美國30年期長債。

美國國債分成多個年期，在正常情況下，年期愈長債息愈高。(Shutterstock)



但除了30年期之外，更加值得我們關注的，應該是10年期的債息。除了10年和30年期的債券外，還有5年、2年、1年，以及3個月和6個月期的所謂短債！



大家可以想象，在同一個經濟條件和同一個發債者的情況下，1年期的債券和30年期的債券，發行人要付較高利息的，當然是30年期，因為時間這麼長，有誰會知道幾十年後的世界會變成怎樣？



在正常情況下，年期愈長的債券，債息應該愈高！如果將上述不同年期的債券孳息率，用一個圖表顯示，即是3個月、6個月、1年、2年、5年、10年和30年期的債券息率，就形成所謂的孳息曲線（Yield Curve，X軸是年期，Y軸是息率）。



正常的孳息曲線應該是從左至右彎彎地向上的，但如果債息倒掛，就代表長年期的債息，比短年期的債息還要低，圖表上就好像倒掛了。但問題是，這到底代表甚麼？以及有意義嗎？



原來是這樣的，如果投資者擔心美國經濟已經轉弱，未來不但不會再加息，還可能減息的話，便會偷步沽短債、買長債避險，又或沽股票、買債券，以鎖定相對較高的回報。



不過，附表列出6月13日時美國不同年期的債息，這幾乎是和剛才所說，年期愈長、債息愈高的說法相反，因為3個月期的債息高逾5.3%，但30年期的債息只有4.48%。



如果30年期債息低於10年期的4.32%，這條孳息曲綫就完全反其道而行了。即是應該由左至右緩緩向上，變成由左至右緩緩向下了，這其實不是倒掛呢！

美國不同年期國庫債券孳息率（至2024年6月13日） 3個月 5.37% 6個月 5.34% 1年 5.10% 2年 4.76% 5年 4.32% 10年 4.32% 30年 4.48% 資料來源：《彭博社》











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