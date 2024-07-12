盈富基金是香港人的基金

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稍為有一定股齡的朋友，都必定聽過盈富基金(02800)，但我相信，未必所有人都知道盈富基金的「真正身份」！



何謂「真正身份」？其實，盈富基金是本港第一隻交易所買賣基金，而且還是實物的交易所買賣基金（下文再解釋何謂實物），即是今時今日我們經常掛在口邊的ETFs(Exchange Traded Funds)。



先讓我交代一下背景。盈富基金的面世其實是有點意外的，也可以說是歷史遺留下來的產物。1998年時，以索羅斯為首的對沖基金（俗稱大鱷）狙擊港股，港府被迫應戰，在市場買入了大量藍籌股（即恒生指數成分股）。大鱷沽期指，看淡港股，要令他們輸，就要買入港股，推高指數。



經過一輪交鋒之後，我們終於成功擊退大鱷。為了全身而退（用今日的說法是所謂的退市），政府想到以指數基金的形式，出售手上的大批藍籌股（每一份盈富基金包含了恒生指數的所有成分股），讓香港市民公開認購。

港府擊退大鱷後，在1999年推出盈富基金供市民認購。（網上圖片）



就在這個情況下，孕育出香港，甚至全亞洲（日本除外）首隻指數基金，或稱交易所買賣基金(Exchange Traded Fund)。而且，盈富基金是透過實際持有恒生指數的成分股去追蹤恒生指數的走勢（這就是所謂實物ETF），市場稱之為「複製策略」。



說到這裏，大家應該明白，盈富基金之所以成為「實物」ETF，正正因為最初是政府掃入了大量恒指成分股。



理論上，以這種方法追蹤，誤差最小，但成本也高，因為要不斷追蹤恒指的走勢，就要不停買賣恒指成分股，這個費用也不菲的。而除了直接持有指數的成分股外，基金經理也可以透過衍生工具，例如股票期貨或股票期權等間接持有指數成分股，這就是所謂的「合成策略」。以這種策略追蹤指數表現，成本會低一些，但誤差可能較大。而且，還會增加對手風險，因為所有衍生工具都必須有交易對手才可成交。



盈富基金於1999年時推出，今年剛好25周年了。最初的23年，盈富都是由道富環球作為基金經理，兩年前才改由恒生投資負責。



在盈富推出15周年時，道富環球曾在報紙登了一個大型廣告，並有以下的信息：「盈富基金，作為亞洲地區（日本除外）首隻實物ETF，自1999年11月成立以來，一直緊貼恒生指數，致力為香港市民提供一個相對具成本效益及透明度的可靠渠道投資於多家香港大型上市公司。踏入第十五個年頭，盈富基金繼續是香港交易所其中一隻最大及成交最活躍的ETF。」



該廣告的大標題是：「15年與您我一起共同成長，2800屬於香港人的基金」。



到底這隻屬於香港人的基金，投資價值如何？下次再續。







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