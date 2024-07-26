盈富25年，回報降至5.6%

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上日提到，盈富基金(02800)是本港第一隻交易所買賣基金，成立至今剛好25年了（1999年11月12日面世，招股價12.88元），有人形容，它是香港人的基金。

也因此，不少投資專家都建議，如果是投資初哥，又或者想以月供形式買股票，而自己又沒有心水股票的話，最好就是揀盈富基金，因為這是最簡單和直接的方法，可以買到幾十隻優質的藍籌股。但從投資角度，這又是否如此呢？

正如上日提到，2014年，即盈富基金面世15年時，當時的基金經理道富環球在報章登了一個廣告，首次形容盈富基金是香港人的基金。

當時，有人替盈富基金計過數，如果投資者以招股價買入，並一直持有，15年來的年回報是4.15%，再計及每年大約3.5%股息收益，兩者加起來，總回報大約7.7%左右。這個成績雖然不算很出色，但卻已經及格了，至少跑贏通脹和銀行存款。

但過去10年，無論投資市場或者恒生指數成分股都出現很大變化。首先，本港投資市場已經不再由外資，尤其是美資和歐資主導，取而代之的是中資，即俗稱的北水。缺少了外資的積極參與，令到盈富基金的價格裹足不前（昨日收市報17.57元）。

盈富基金回報遞減，受多個因而影響。(Shutterstock)

而恒生指數的成分股，也由當時的50隻，大幅增至現時的80隻。我不敢說這30隻「新貴」的質素不及早年的股票，但可以肯定的是，不是所有後期加入的股票都派息，尤其是一些新經濟股，這就令到盈富基金的派息，由2018年起連續幾年都減少。直到去年，情況才有改善跡象（見附表）。

但有一點微妙的是，由於盈富基金的價格這幾年反覆向下，令到現價的股息率又不至於大跌，以去年派息0.65元，及昨日收市價17.57元計，往績股息率仍有3.7%。

不過，這個相對還可以的息率得以維持，不是因為派息增加，而只是因為股價下跌，這個影響就非同小可了。

我再替盈富基金計算過去25年的投資回報，結果發現，已由15年前的4.15%，降至現在的2.58%，再加上前幾年派息減少，估計每年平均可能只有3%左右，令到總回報降至只有5.6%左右，吸引力已經明顯下降了。而且，如果大家是在近10年才開始買或儲，相信成績會更差呢！

那麼，盈富基金是否仍可「付託終身」，或者是「老幼咸宜」呢？下次再續。

盈富基金（02800）過去21年派息紀錄 年度 派息金額（港元） 2023 0.65 2022 0.64 2021 0.67 2020 0.76 2019 0.93 2018 0.95 2017 0.93 2016 0.78 2015 0.81 2014 0.84 2013 0.73 2012 0.66 2011 0.67 2010 0.58 2009 0.54 2008 0.68 2007 0.63 2006 0.57 2005 0.50 2004 0.42 2003 0.41







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