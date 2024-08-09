將盈富基金剔出投資名單

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連續兩次提到，被喻為香港人的基金的盈富基金(02800)，是本港第一隻面世的交易所買賣基金(Exchange Traded Funds, ETFs)，它於1999年11月12日上市，今年剛好25周年了。

當日盈富的招股價是12.88元，昨日收市則報17.44元，即是25年來合共上升了三成半，但未計派息的收益。

不過，這個計法未能反映時間對投資回報的影響（15年升三成半和25年才升三成半是兩碼子的事）。如果考慮到時間的因素，過去25年，盈富的年回報其實只有1.25%，連同每年大約3%的股息，總回報只有約4.25%，以風險回報的角度看，這其實未算及格。

10年前的時候，盈富的股價回報大約有4.15%，連同更高的股息回報，總回報約7.7%，這還算勉強及格。

一直以來，很多投資專家都建議，投資初哥想買股票，但又不知道買甚麼好，又或者想以月供形式買股票，同樣沒有心水的話，就可以揀盈富，因為這是最簡單和最直接的方法，可以買到幾十隻優質的藍籌股（現時盈富覆蓋82隻恒指成分股）。

恒指成分股的變動，令盈富不再是優質的投資選項。(Shutterstock)

甚至有人認為，盈富可以「付託終身」，即是可以長期持有的股票（準確來說應是ETFs，但為了方便表達，下文仍會用股票來形容盈富）。這種說法背後的原因，是盈富背後有人管理。

盈富的基金經理透過買賣恒生指數成分股，去追蹤恒指的走勢。而恒指的走勢，就取決於成分股的走勢，恒生指數服務公司則負責篩選恒指的成分股。

即是說，理論上，恒指會因應成分股的表現而不斷變化，但大家都相信，成分股應該足以代表整個大市，以至中港兩地的經濟表現。只不過，這幾年的恒指成分股起了很大變化，最簡單就是成分股數目由10年前的50隻，大幅增至現時的82隻，而當中也有個別股票沒有派息，這就拉低了盈富的整體派息。

某程度來說，這些近年才「染藍」的恒指新貴，質素有點參差，從股價和業績的表現看，個別股票的質素確實值得商榷，例如這兩年才被剔出恒指成分股的碧桂園(02007)和碧桂園服務(06098)等等。

另一點我在上日的文章中已經指出，今時今日的港股市場已經不再由外資，尤其是美資和歐資主導，取而代之的是中資，即俗稱的北水。缺少了外資的積極參與，令到大部分恒指成分股的價格都停滯不前。

我認為，這幾年恒指成分股正在經歷很大變化，恒指新貴的投資風險比過去為高，令到盈富已經不再是一個優質的選項了。用恒指成分股的說法，我已經將盈富剔出我的投資名單了！







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