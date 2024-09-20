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美國聯儲局公開市場委員會本周三經過一連兩日議息後，決定減息半厘，正式啟動今次的減息周期。



我曾經在本欄提過，息口變化對投資的影響，遠大於其他所有因素，因為利息是資金的成本。資金成本高低，足以左右資金流向。而投資市場的升跌，其中一個重要驅動因素就是資金流向。因此，市場對於息口變化，尤其是美國的息口變化特別重視。



而所謂的投資市場，最主要當然是股票和債券市場，因此，我想趁今個減息周期之始，和大家回顧美國最近一次的加息和減息周期變化，以尋求今次減息周期的投資啟示。



今次減息之前的一個加息周期，市場人士形容為「暴力加息」，原因是聯儲局在一年半之內，大幅加息5.25厘，令到聯邦基金目標利率的區間，由本來的0至0.25厘，大幅推高至5.25至5.5厘。



這個加息周期由2022年3月開始，直到去年7月底止，停止加息大約13個月之後，才開始今次的減息周期。

聯儲局周三宣布減息半厘，正式啟動減息周期。(AP)



至於對上的一個減息周期則是從2019年8月開始，這個減息周期很不正常，因為歷時只有7個月左右，但利息減幅卻高達2.25厘。



原因是，當連續減了三次息，聯邦基金利率的區間減至1.5至1.75厘之後，就爆發了全球的新冠疫情。聯儲局為了提供市場流動性，以免經濟急劇收縮，在2020年3月3日和15日，一連兩次合共減息1.5厘至0至0.25厘，而第二次的減息1厘，更是不在議息的日子減的（上述兩個加減息周期的息口變化詳見附表）。



在這個接近零息的周期維持了兩年後，聯儲局就在2022年3月啟動上文所指的「暴力加息」周期。



經過兩年半的高息日子，終於迎來另一次減息周期。



上次的加息周期，我個人形容，是用來修正2022年為了紓緩因新冠疫情而大幅減息帶來的高通脹風險，因為連番大幅減息後，美國的通脹開始失控。2022年6月時，美國的通脹率曾經飆升至9.1%的40年新高。



經過連續11次加息之後，美國通脹率徐徐回落至今年8月的2.5%，距離聯儲局的目標2%只有半個百分點。我也認為，現在是適當時候減息，否則，這個高息環境只會繼續壓抑經濟增長，令美國經濟陷入另一個困境。



但目前估計，如果經濟不是出現大幅滑落，或類似2020年的新冠疫情，聯儲局應該只會按部就班地下調息率，而且沒有太大必要將聯邦基金利率減至接近零息的水平，因為減息太多和太速，又會刺激通脹飆升。



我估計，聯儲局會利用一至兩年時間，將聯邦基金利率減至2至2.5厘的區間，變回一個正常的減息周期，因為再對上的一次減息周期是2008年的金融海嘯時，當時聯儲局在一年多的時間內，將聯邦基金利率推低至接近零。



而且，這個低息周期罕有地持續了總共7年。這還不止，在減息之餘，聯儲局更直接在市場買債，以推低長期利率，即所謂的量化寬鬆貨幣政策（聯邦基金利率只會主導市場的短期利率），以協助美國經濟從金融海嘯的低谷走出來。



換句話說，過去兩次減息周期都是不尋常的。我估計，今次的減息周期會是一次較正常的周期，大家不要期望還會有零息的日子。如是的話，從基金債券的投資角度，我們應該如何部署呢？下次再續。



美國剛過去加息周期的聯邦基金目標利率 加息日期 加幅（厘） 聯邦基金利率區間（厘） 2022年3月16日 0.25 0.25-0.50 2022年5月4日 0.50 0.5-1.00 2022年6月15日 0.75 1.00-1.75 2022年7月27日 0.75 2.25-2.50 2022年9月21日 0.75 3.00-3.25 2022年11月2日 0.75 3.75-4.00 2022年12月14日 0.50 4.25-4.50 2023年2月1日 0.25 4.50-4.75 2023年3月22日 0.25 4.75-5.00 2023年5月3日 0.25 5.00-5.25 2023年7月26日 0.25 5.25-5.50

美國上次減息周期的聯邦基金目標利率 減息日期 減幅（厘） 聯邦基金利率區間（厘） 2019年8月1日 0.25 2.00-2.25 2019年9月18日 0.25 1.75-2.00 2019年10月30日 0.25 1.50-1.75 2020年3月3日 0.50 1.00-1.25 2020年3月15日 1.00 0.00-0.25







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