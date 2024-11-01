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上兩次提到，在美國啟動了減息周期，而內地又推出組合拳救市後，中港基金在今後一兩年應該可以看高一線了。

正如早前所說，今年9月份，絕大部分中港基金都來了一次大報復，不少基金都是靠9月份的大升，追回首8個月的失地之餘，甚至錄得不俗升幅。

我整理了幾隻市場熱賣，以及規模較大的中港基金過去幾年，以至年初至今的表現，讓大家瞭解一下中港基金的特性。

今年9月份，絕大部分中港基金都來了一次大報復（Shutterstock）

我挑選了7隻熱門的中國基金過去5年的每年表現，以及年初至今的表現，我以年初至今升幅作為排列次序。如果以年初至今計，全部都錄得升幅，表現最好的是滙豐中國基金，首三季升了兩成七。最差的是首域中國增長基金，首三季只升了一成四，相差也算大呢！

值得一提的是，首域中國基曾經是零售市場上非常受觀迎的一隻中國基金，但近年表現較為遜色。

大家從該基金2019和2020年的表現可以看到，該基金這兩年的表現仍然不錯，即使2021年中港股票從高位滑落，該基金的跌幅都相對較微，但2022-2023年這3年就稍為失色，今年首8個月也是，即使9月份有兩成三升幅，算是排在所有中港基金的前列，但首三季計，仍然只有一成四升幅。

另外，大家如果心水清的話，應該會留意到，2020年是港股大升的一年，雖然當時爆發新冠疫情，但大型科技股卻成為熱炒對象，但如果以恒生指數或國企指數為主要選股對象的中國基金，必然會大落後，因為該兩個指數的選股仍未涵蓋主流的科技股。

從附表可見，富達的中國焦點基金和摩根中國入息基金，因為選股方面受限制，所以就大幅落後予其他「轉身」和「走位」靈活的中港基金，當中最突出的要數JP Morgan的JPM中國基金，單計2020年已經升了近七成，冠絕所有大型的中港基金。

但我必須指出，同樣是JP Morgan的頭牌，摩根中國入息基金因為以高息股為主要選股對象，所以，在增長股大行其道的日子，她不會是最突出的基金，但這不代表基金經理的選股有問題。

另一隻十幾年前非常火紅的中港基金是霸菱香港中國基金，該基金的選股更具彈性，雖云該基金的名字是香港中國基金，但十大持股之中，也見到台積電的身影。即是說，她應該定位為大中華基金呢！

大家如果細看下表，會見到這幾隻中港基金在2019和2020年都是上升，甚至大升的（當中只有富達中國焦點基金在2020年錄得輕微跌幅），其後就跌足3年。但也是除了富達中國焦點基金的跌幅較溫和外，其餘的跌幅都算厲害，例如前幾年勁升的JPM中國基金，2021-23這3年的跌幅都逾兩成。

至此，我想考考大家，如果在2019年初，大家用1萬元買入下表的幾隻中港基金，到了去年底，到底哪一隻收益最大？如果連同今年首三季的升幅，情況又如何？下次開估。

市場上主要中國基金近年表現比較 基金名稱 2019 2020 2021 2022 2023 年初至2024年9月底 滙豐中國基金 +23.0% +39.2% -20.8% -24.4% -13.6% +27.2% 貝萊德中國基金 +15.9% +45.9% -14.5% -31.5% -12.0% +24.1% 霸菱香港中國基金 +25.9% +54.6% -16.3% -30.0% -17.5% +22.2% JPM中國基金 +41.3% +69.4% -20.2% -25.8% -23.4% +21.3% 摩根中國入息基金 +16.4% +14.0% -1.6% -16.1% -5.8% +19.7% 富達中國焦點基金 +14.5% -1.8% -4.2% -2.8% -6.5% +17.9% 首域中國增長基金 +30.6% +32.0% -6.0% -19.7% -17.9% +14.1%







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