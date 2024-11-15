摩根兩大中國基金，攻守兼備

加入最愛專欄 收藏文章

上日提到，我挑選了七隻熱門的中國基金，比較它們過去5年的表現，以及年初至今的表現。



上次的列表，顯示了各基金過去5年的每年回報，以及今年首三季的表現，但看起來升升跌跌，真的眼花瞭亂。



因此，上次我出了個題目給大家，那就是：如果在2019年初，大家用1萬元買入該七隻中國基金，直到去年底，到底哪一隻收益最大？再者，如果連同今年首三季的表現，情況又如何？



我相信，如果大家有了這些數據，就清楚這些基金的實力了。今日和大家開估兼評論一下結果。



如果只計2019至2023這5年，表現最好的仍然是升市時大升的JPM中國，因為在2019年初用1萬元買入這基金，到2023年底時，價值仍有1.1萬元，即是5年來累積上升一成。

本港有多隻投資內地股市的基金可供選擇 (Shutterstock)



當然，5年才升一成，折算的複式年回報只有不足2%，似乎不算出色呢！但其實，在該七隻中國基金中，這個升幅已經是最好了！因為其中四隻基金仍然是蝕錢的，分別是滙豐中國、富達中國焦點、霸菱香港中國和貝萊德中國。



至於以高息股為主要選股對象的摩根中國入息基金，雖然升市時會明顯落後，但跌市時也跌得少，令到該基金5年下來仍錄得正回報。而上次提到，曾被評為最佳中國基金的首域中國，雖然過去幾年表現略為遜色，但5年下來仍錄得正回報（見附表）！



基金投資是長線的，只要在某段日子突然來一次「大報復」，情況就大不同了。今年首三季的表現（準確來說是今年9月份的表現），正好說明這一點。



因此，我再計算一下，該七隻基金由2019年至今年首三季的表現。原來，仍然是JPM中國表現最好，回報由1.1萬元，大幅提升至1.33萬元；以複式年回報計，由不足2%，大幅提升至5.1%，算是不俗了。



但今人驚訝的是，以高息股為主的摩根中國入息基金，如果計及今年首三季的表現，回報進一步提升至1.238萬元，複式年回報3.8%，在七隻基金中排名第二。



以摩根牌頭的這兩隻中國基金，各有自己的特點，如果想追求高回報，或者所謂進取的投資者，應該選擇JPM中國；但如果心血少，又或者屬保守投資者的，就應該選摩根中國入息基金了！



至於首域中國，雖然在某些年度的表現令人稍為失望，但中長線計，仍然是值得大家信賴的，下次我想和大家評論一下這基金。（待續）





假設2019年以1萬元買入下列基金的實際回報 基金名稱 至2023年 至2024年9月底 JPM中國基金 11000元 13300元 摩根中國入息基金 10400元 12380元 首域中國增長基金 10600元 12100元 富達中國焦點基金 9770元 11530元 霸菱香港中國基金 9440元 11500元 滙豐中國基金 8920元 11300元 貝萊德中國基金 8700元 10800元







【你點睇？】《施政報告》提出醫療改革，盧寵茂表示日後普通科門診擬只接受弱勢群體，你是否支持？► 立即投票