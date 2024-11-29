首域中國，中長線仍靠譜

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上日提到，大約十多年前，當中國基金仍然風光的那段日子，每當提起中國基金，大家都會想到首域中國增長基金（現已改名為首域盈信中國增長基金，下稱首域中國）。而負責管理該基金的基金經理劉國傑，更是知名的中國經濟分析師。

當年我有幸，曾經和劉先生面對面談過基金管理之道，以及挑選中資股的竅門。但隨著中國經濟下行，中資股的估值不斷下降的情況下，即使多出色的基金經理，也難免感到「巧婦難為無米炊」。

正如我在上日的文章指出，在過去3年的跌市中，首域中國的表現確實稍為令人失望，但中長線計，仍然是值得大家信賴的，因為以一個5年左右的投資期來說，持有首域中國仍然不錯，在我挑選的七隻熱門基金中，是排名第三呢！

中央決心提升A股的吸引力，中國基金仍值得關注。(Shutterstock)

簡單來說，首域中國的選股策略都是由下而上，並以價值投資為指導思想，完全奉行股神巴菲特的「別人貪婪，自己驚慌；別人驚慌，自己貪婪」的投資策略，在價位吸引的時候才收集優質股。

該基金所選的股票，必未和主流基金相類似。我最記得早年有幾隻股票，初期都是未為人所識的，而首域中國就率先看好，絕對可以說是「識股票於微時」，當中最經典的包括李寧(02331)、蒙牛乳業(02319)及新奧能源(02688)等等。這些股票現在全部都貴為恒指成分股了，但當時首域中國吸納的時候，她們仍然是成長中的「中小企」而已！

因此，我絕對不會懷疑首域中國的選股功力，但面對當前中國經濟下滑，消費不是升級，而是降級的情況下，以內需股，兼增長型內需股為核心持股的首域中國，這幾年確實有「時不予我」的感慨。

本來，正如我早前所說，中資股之中，過去幾年也不是沒有上升的股票，但那些就是所謂的「中特估」，即是一些規模龐大、經營穩定，但欠缺增長動力，只不過有能力派高息的大型股而已。但這些股票又不是首域中國那杯茶，因此，在「兩頭唔到岸」的情況下，首域中國就被其他中國基金比下去了。

附表是首域中國截至今年9月底的十大持股，大家可以見到，當中主要都是內需股，包括仍在十大之中的蒙牛乳業，以及安踏體育(02020)、美的集團(00300)、申洲國際(02313)、華潤啤酒(00291)等等。

而十大之首的騰訊(00700)，好像很大路，沒有甚麼特別，但我認為，騰訊其實是一隻內需元素甚高的股票，只不過以科技來包裝而已！至於內銀股當中，首域中國一向都只鍾情股份制銀行，而高增長的招商銀行(03968)就是它另一隻愛股。

另外，值得一提的是，首域中國是幾隻熱門中國基金之中，持有內地A股比例較高的一隻。在9月底的持股資料中，它持有24.5% A股，十大之中也有一隻邁瑞生物醫療。

今年9月中資股的一次急升，主要是由於阿爺推出「組合拳」救市，以及決心提升內地A股的吸引力，因此，只要阿爺這個政策不變，持有較多A股的中國基金，中長線是值得期待的。而我仍然認為，首域中國是最靠譜的一隻中國基金呢！

首域盈信中國增長基金十大持股（截至9月30日） 股票名稱 行業 持股比例 騰訊控股(00700) 通訊 9.0% 招商銀行(03968) 金融 4.3% 蒙牛乳業(02319) 基本消費品 4.3% 美的集團(00300) 非必需消費品 4.3% 安踏體育(02020) 非必需消費品 4.2% 深圳邁瑞生物醫療 健康護理 4.2% 創科實業(00669) 工業 4.0% 申洲國際(02313) 非必需消費品 4.0% 華潤啤酒(00291) 基本消費品 3.7% 網易(09999) 通訊服務 2.9%







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