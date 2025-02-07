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新年伊始，我先祝各位讀者蛇年進步，投資得心應手、順風順水。但老實說，如果投資真的這麼容易，永遠得心應手、順風順水，就不會有人願意工作了，倒不如疊埋心水做投資。

因此，我必須指出，投資不是想象中容易，因為投資無可避免要冒風險。我們要學的，只不過是怎樣冒最少風險，爭取最高回報而已！

其實，以定期定額方式投資的強積金，本身已經是一種有效的方法去降低風險，只要你選的基金不是持續下跌，你的強積金基本上是一定賺錢的，只差賺多賺少而已！

我想趁新年時候，和大家解說一下強積金投資的特點和竅門。

強積金投資其實是將一大筆的投資拆細，每月拿一份去定期定額地買基金。大家試想一下，如果你知道想買的基金是不斷上升的話，那就應該一筆過在「低位」買了。但現實是，我們投資的大部分市場都不會一口氣上升，大多都是波動的，有些甚至是大上大落的，所以，定期定額的投資是一個最有效的入市方法。

強積金投資定期定額，為最有效的入市方法。(Shutterstock)

再說得坦白一點，強積金投資其實是一個長期的「溝淡行動」，但它和一般的溝淡不同。坊間一般的所謂溝淡，是一種權宜之計，因為蝕了的股票/基金不想沽，惟有在低位再買一些，希望拉低成本價，早日返家鄉！

但強積金的溝淡卻是有系統、有秩序的溝淡，在低位買入更多基金單位，然後等待它回升。經過20年的投資期之後，我已經很少聽到有人的強積金仍然蝕錢。

大家可能會問，假設已經供了十多年強積金，累積了一筆可觀的金額，這時投資市場大跌，應該怎辦呢？

坊間很多月供的投資計劃或月供股票，可以容許投資者暫停供款。而當大市下跌時，很多投資經驗較淺，或者風險承受能力較低的投資者，會想到暫停供款（投資），以迴避風險。幸好，強積金投資沒有這種安排，否則，也會有不少人想停供強積金。

其實，定期定額投資的精萃就是希望在投資過程中，投資工具的價格多點回落，這樣才有機會在低位累積更多便宜貨。如果在大市向下時，放棄了供款，或將供款轉去債券，就等於「自斷一臂」，這是很可惜的，甚至有點本末倒置。

我的看法是，如果是接近退休的人士，或者真的不想承受太多風險者，可以考慮沽出手上已經累積的持倉，尤其是風險較高的持倉，轉去債券或貨幣市場基金。

至於每月供款的部分，其實可以先保持冷靜，再問一問自己，這些投資到底在買甚麼，如果是一向表現良好的基金和市場，其實大可繼續。如果你年紀尚輕，距離退休還有一段長日子的，應該一切照舊。

記住，你沽出了手上的持倉，可以迴避下跌風險，但同時，可能要面對上升的風險！即是當大市回升時，你會錯失一大截升幅。

至於過去20年強積金的表現如何，年輕人應該怎樣揀基金，下次再續。







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