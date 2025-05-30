是時候檢視你的美債投資

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正如早前兩次的文章所說，過去美債被視為十分穩健的投資工具，美國債息更被喻為「無風險利率」，但隨著美國的債務水平愈來愈高，聯邦政府又出現龐大赤字，持有美債的安全性已經令人質疑。

我提過，買美債完全講個信字，因為美國政府要還債時就增加貨幣供應，俗稱印銀紙，而美國印銀紙不用任何擔保，所以，這樣長遠下去，美元供應愈多，貶值的機會也愈大。

只不過，如果大家都相信，美國仍然是全球最大的經濟體，未來仍然可以生產出優質產品、研究出尖端科技，也有優良的服務，而且是全球人類都需要的，那可能都沒有問題。

只不過，特朗普第二度入主白宮之後，雖然口口聲聲想美國再次偉大起來，但現實上可能是在掏空美國的老本呢！

最新一宗事故就是禁止哈佛大學錄取外國學生，這不但削弱這所頂尖大學的財政來源，也會導致大量人才流失，這真的是中國人所說，拿石頭砸自己腳的愚蠢行為。

本文上線的這個星期初，美債的孳息率仍然高企，10年期國債仍處於4.25%左右水平，而30年期長債也升越5%水平。而上周剛好是美國拍賣160億美元20年期國債的日子，但市場反應一般，只是超額1.46倍，令中標利率升至5.047%，為歷來第二次超越5%水平，反映市場對美國經濟前景仍存憂慮。

美債孳息率高企，反映市場對美國經濟前景存憂慮。(Shutterstock)

從投資者角度看，本來，能夠鎖定20年，每年都有5%的利息回報，確實是不錯的安排，但問題是，如果未來投資者對美國債券失去信心，持續拋售美債，美債的孳息率會再升，意味著美債的價格會不斷下跌。

如果你不會在中途沽出美債套現，而是持有至到期才贖回，問題可能不太大。但這時仍要問，美國政府能夠繼續付息嗎？當然，美國政府仍然可以靠印銀紙來付息給你，但到時美元會否已經大幅貶值，這也是未知之數。

簡單來說，如果環球投資市場一面倒看淡美國前景，不但不買她發的國債，更加拋售已買入的債券，因為就是不信美國政府，不信美國經濟和美國的財政實力的話，確實可以很糟糕。

不過，話得說回來，這也不會是未來幾年就發生的事，畢竟美國以至美元，在全球經濟中扮演的角色不可能在短期內被取代，但我相信，比較接近現實的情況是，市場會逐步減少對美元的倚賴，慢慢減持美元資產，以分散風險。因此，如果你在幾年前買入了一些美債收息（作為退休之用？），也是時候檢視一下還餘下多長的年期，以及該項投資佔你的總資產比率有多高。

我個人認為，如果只有10年以下，以及佔你的資產只有一成以下，這還是可以的，因為即使有甚麼「三長兩短」，也不會太影響你的退休生活。

但如果還有10年以上的年期，就要看看現在的債價是否跌了，如果沒有，我會建議減持。至於佔比高於一成，也最好看看債價有沒有跌了，如果沒有，也應該減持。但問題是，如果都跌了，又應如何是好呢？

這確實是很難處理的，如果價格跌得不多，我都傾向減持。當然，最終都要看你的持貨能力呢！