連續幾次談到派息基金的運作，以及坊間最大的迷思：「搣本派息」。今次我想和大家分享一下，如何管理派息基金的風險。

首先，大家必須明白，投資是有升跌的，派息基金也如是。派息基金背後都是一些股票或債券，兩者的價格都會有上落，如果投資市場不濟，價格也有機會大跌。再者，如果市況太差，派息基金也會減少派息，甚至不派息，因為基金章程列明，派息是不保證的，這個和股票是一樣的。

只不過，派息基金是一籃子的收息組合，如果只是個別股票或債券不派息，對整個組合的影響相對有限。

根據我的觀察和經驗，投資者買股票的話，當自己的股票下跌了，很多時都會想到再買一些去拉低成本價，即俗稱「溝淡」。在此我必須強調，我只贊成溝淡一些優質的股票，如果是質素差的股票，我是不贊成溝淡的。

但買基金，尤其是派息基金，買入之後如果價格下跌了，反而較少人會想到溝淡，只會繼續捱價。這有兩個可能，一是買派息基金的投資者，不少都是作為退休的部署，通常都是一次過買入，因此金額普遍較大，之後就不想再加碼，而且，如果基金保持派息，大家都會認為：「就收住息先啦！」

二來，投資者也會認為，基金已經是較低風險的投資工具，加上有基金經理管理，自己也不用太操心。

以上的想法和做法也是無可厚非，只不過，如果有方法令自己的投資做得更好，甚至做到「財息兼收」，那又何樂而不為呢？

正如我所說，買派息基金的投資者，很多都是為了退休部署，有時候也不太理會投資的時機，當整體投資市場都處於高位時，仍然會選擇入市，因為他們都想馬上收息，以過退休生活。

我明白這種想法和需要，因此，我建議大家以下列方式去建構自己的派息基金退休組合。我認為，組合中最好有三隻派息基金，比例可以是40/30/30，當中一隻是純股票的派息基金，一隻是股債混合的派息基金，另一隻是純債券的基金。

股票基金方面，最好選一些環球股票基金，但如果大家對中國市場有信心，也可以選中國基金。股票基金的好處，是有機會為你爭取多一點價格上的回報。這類純股票的基金，息率大約5厘左右，視乎投資對象。

但據我所知，也有一些派息的股票基金，息率是超過5厘的，有些甚至去到7厘以上，這對投資者來說，當然是頗吸引。

但大家必須了解高息背後的運作。這類基金買的，反而大多不是傳統的公用股或高息股，而是一些不派息，或派很少息的科技股，基金的目標是希望賺取股價升幅來派息。

如果是這樣的話，這當然要考驗基金經理的功力。除了「低買高賣」股票之外，基金經理還可能要做一些衍生工具買賣，最普遍就是沽出備兌認股證(Covered Warrant)，以賺取期權金來派息。

基金經理通常會以自己持有的正股去發行備兌認股證，即是萬一看錯市，都不會用現金來交收，而是以手上的股票去結算。這種做法對基金的現金流沒有太大影響，也不失為一個爭取多一點回報的可行辦法。但這類股票基金的比例，我認為，最多三成已經足夠。

談過股票基金之後，下次會和大家再談純債券和股債混合的基金，以及整體策略部署。







