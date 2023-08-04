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各位已經知道我是如何建立一個投資組合了，今次講講這個組合的獲利模式。其實我的組合的獲利模式大概有六項，可以分為經常性及非經常性。

經常性：

1） 股息：這其實不需要花太多章節解釋，上篇提及的一些高息或大折讓股票之中，只要購入的股數（每隻）及數量（種類）夠多，並設定股息自動轉帳功能，幾乎在每個工作日都會有股息源源不絕存入你的銀行戶口，問題只是挑選股票的功夫，我在日後的文章會多加解釋。

2） 股東會的禮品：老實說，股東會的禮品五花八門，包括了餅券、現金券、食物及其他實物，只要你購買夠多的股票、出席夠多的股東會，以及了解到不同的分派方式，你幾乎在每個工作日都可以出席股東會，而所獲禮品都足以令你享用一段不短的時間。

非經常性：

1）出售股份：一般而言，購入股份後我會長線持有，很少會減持，甚至不斷增持，除非股份升幅較成本價高出2、3倍以上，例如我今年沽出的股份就包括了遠東酒店（00037）、美圖（01357）、捷利交易寶（08017）。



2）私有化：其實我是不希望股份被私有化，因為香港近年私有化的上市公司，出價多數較公司真正價值大幅折讓，例如新創建（00659）、雅士利（01230）、Imax（01970）、金鷹國際（03308）出價均是較期望值偏低，但亦有大幅獲利的例子，如伊泰煤炭（03948）。



3）供股套利：不少供股的股份，大部分是沒有投資價值的，但集資額較大的供股中，卻蘊含一次又一次的獲利機會，例如今年供股的領展（00823）。此外，也可以通過參加一些往績優良的股份供股，作為一次性的低價長線投資機會。



4）分拆上市套利：其實根據上市規則，股東有權優先認購上市公司分拆上市的股票，或者獲得分派新上市的股份。若果經你研究後，發現沒有獲利空間，也可以通過認購額外配額，獲得一家新上市公司的股權，以參加股東會，了解公司的發展，或者在股東會中取得禮品。

總的來說，只要你參與足夠多的股東會，且願意花足夠時間去了解每間上市公司的特色，懂得每個集資遊戲的玩法，在現時港股偏弱的情況下，相信仍有獲利機會，但過程會艱辛一些，不過投資者只要有開放的心態，其實就會找到機會。







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