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之前幾篇介紹了如何用剔除法去剔除不適合投資的股票，現在談談我是如何選擇個股的，方法其實不難，以下列幾點作為準則即可。

1）沒有不良紀錄：包括公司股東、董事、管理層、供應商、客戶，以及相關合作方，例如財經公關及開會地點等，是不是包括與一些往績欠佳的上市公司有關，詳細內容已在數星期前評論提及。

2）報表簡單清楚：業績的損益表及資產負債表會盡量簡化項目，並把細項隱藏在附註內，以方便數字上的比較及計算，如果有些公司報表太多項目，我便會要求簡化報表，務求更易看清楚基礎利潤。

3）管理層願意回答問題：在股東大會上不會遭到特別阻撓，並限制正常需要的回覆和時間等。若果要小組討論或私人會面，則會對該上市公司信心有一定損害。

4）盈利大致保持穩定，甚至保守地預測盈利：雖然經營水平有高有低，我亦不太要求公司連年有增長，但我是不會沾手連續虧損多年的上市公司股票。

5）財務及資產大致穩健：主要都是物業、資產及股票扣除負債後，能夠維持派息及營運多年。上市公司賺到錢，在扣除派息後可以購入物業，購入股票也可以，只要完整在年報披露及容易被股東看到。但若在年報上披露投資了一些令人生疑的股票，就應該對該上市公司提高警惕，應避免或減少投資。

6）派息可以平衡發展及滿足股東需要：公司在考慮發展的需要時，亦應該有明確的派息政策，例如分派多少盈利或者每年固定派發某個百分比的股息，但切勿含糊其辭。我接受一個較低但獲取的股息，也不要一個太樂觀但不能達到的數字，若然公司有多餘的現金，就可能考慮以派發特別股息去處理。

7）股東會要有禮物：若果在股東會上派發有不少禮物，也可能會提高不少對該公司股份的投資意欲。

這樣已得出一個選股方法，我建議可以使用ETnet的行業股份篩選功能，以及派息紀錄功能去進行覆檢。如想提高選股的精確度，或者選出爆升股，則應留意例如以下的資訊：

1）在低潮期派息及市盈率達到一定水平：如果在行業低潮期被挑選的股份，市盈率在8倍以下及息率在5%以上，只要有一個業績爆炸的機會，其估值必然會大幅推升，所以也可以留意這些數據。

2）行業相關需求急增或價格上升的新聞：通常來說，有爆發力的股票，通常都有業績爆升的情況，而需求、供應及價格必然會發生變化，故若細心留意相關行業新聞的話，必定能找出這類股票。

在選股的過程中，必然是先留意以上第一點，然後是第二點，至於相關的資料則可參考網絡及媒體報道，或以閱讀上市公司公告或在股東會上詢問。

由於9月亦非業績高峰期，市況較淡靜，下一篇會說說近期在股東會拿禮品的要點。







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