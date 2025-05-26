智慧退「優」理財選擇

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面對經濟環境、市場、利率變化等不確定性因素，銀髮族若希望享受退「優」生活，他們可能要克服更大的理財挑戰。加上退休後欠缺穩定收入，可承受的風險程度會相對減低，稍有不慎做錯決定，隨時血本無歸。所以策劃退休理財時，要盡量做到資產配置均衡，從而分散各種經濟環境波動帶來的風險。

即使籌劃好退休理財組合，個人壽命長短始終難以預料。香港是全球其中一個最長壽的地方，根據政府統計處的資料，60歲男性平均預期壽命高達86歲，而60歲女性更高達90歲1，隨著人均壽命延長，銀髮族的資產未必能應付可能長達二、三十年或以上的退休生活開支，因而需要面對長壽帶來的財務風險。

應對長壽風險 「長命有錢，長命使」

正因如此，能幫助銀髮族「自製長糧」，應對長壽風險的香港年金計劃，逐漸受到更多人關注。香港年金計劃由香港特別行政區政府推動成立的香港年金有限公司承保2，為60歲或以上的香港永久性居民提供一個用積蓄「自製長糧」，每月有序獲取年金收入至百年歸老的方案。即使活到過百歲，年金收入也不會中斷，而且每月派發的年金額更保證不變3，不受經濟環境變化影響，真正做到「長命有錢，長命使」。

以60歲的男性為例，假如用 80萬港元投保香港年金計劃，保證每月年金金額為4,080港元，全年年金總額為48,960港元3，基本上投保17年後，即77歲便能「回本」(即累積每月保證年金收入總額等同於已繳保費)，而且活得愈長，累積領取的年金收入就會愈多。

回報並非一切 安穩保障最實際

不少人都會問香港年金計劃的回報有多少，從而與其他退休理財產品比較。事實上，香港年金計劃的最終實際收益取決於受保人的實際壽命，若受保人壽命愈長，所領取的累積年金收入就愈多，但我們不會知道自己「有幾長命」，所以不可能預先知道香港年金計劃的最終回報。

事實上很多理財工具，特別是投資產品的回報難免會與風險掛鈎，「高回報」一般都伴隨著「高風險」。而香港年金計劃是一項即期終身年金保險產品, 其主要目的是協助已退休和即將退休人士應對因長壽而帶來的財務風險，所以選擇香港年金計劃時，著眼點應是香港年金計劃所提供的安穩保障，而不是回報的高低。

不論市況或有幾長壽，香港年金計劃都保證「長派長有」，穩定及持續的現金流為退休理財增添確定性，成為銀髮族安心享受人生新階段的智慧退「優」理財選擇。

註：

1香港政府統計處網頁：《香港人口生命表 2014-2069》。

2香港年金有限公司為香港特別行政區政府透過外匯基金全資擁有的香港按揭證券有限公司的全資附屬機構。

3保證每月年金金額會因應受保人投保時的年齡及性別而有所不同。如保單作部份退保或特別款項提取，其後的保證每月年金金額將會減少。

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香港年金有限公司資料及產品詳情：www.hkmca.hk

聯絡香港年金有限公司：2512 5000

免責聲明：香港年金計劃乃人壽保險產品，受條款及細則約束，並涉及風險。以上資料僅供參考，及僅預期在香港使用，並不構成要約或銷售或在香港境外提供任何香港年金有限公司產品。香港年金有限公司獲保險業監管局授權及規管，在香港特別行政區經營類別A（人壽及年金）長期保險業務。

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(以上資料由香港年金有限公司提供)







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