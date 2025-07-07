香港年金助銀髮族實現「熊貓模式」退休生活

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在香港人口老化及退休保障需求日益殷切的今天，退休生活隨時長達二、三十年。

面對「拉長戰線」的退休生活，很多朋友退休後仍嚴陣以待，整裝待發。退休，能否無憂？關鍵在於良好的退休理財規劃。

為協助公眾及早為退休理財作好規劃， 香港年金公司除了提供年金產品 - 香港年金計劃，亦一直積極推動公眾教育，提高公眾對長壽風險管理及退休理財的認知。其最近展開的「開啓熊貓Mode」公眾教育活動，更以「熊貓」生動地比喻退休生活的理想狀態。自去年12月出任香港年金有限公司執行董事兼總裁的梁靈智（Daniel）最近受訪時更笑言退休人士要告別「熊貓眼」，少一點為退休理財煩惱 ；應像熊貓般擁抱舒適寫意的生活方式。訪問中，梁靈智也同時透露了香港年金其他推廣大計。

香港年金有限公司執行董事兼總裁梁靈智（Daniel）笑言退休人士應該告別「熊貓眼」，少一點為退休理財煩惱 。

熊貓模式：安穩無憂的象徵

「除了提供年金產品，香港年金公司一直積極透過公眾教育鼓勵香港市民及早為退休理財作出規劃。在構思新一輪宣傳推廣的過程中，我們發現熊貓快樂無憂『歎世界』的形象，正正與退休人士理想的生活不謀而合。」梁靈智解釋，香港年金公司以「無憂熊貓模式」作為公眾教育主題，是希望以輕鬆「入屋」的比喻，鼓勵退休人士準備充足，開啓「熊貓模式」，讓退休生活既安穩又滿「竹」、無憂歎世界。

香港年金公司以熊貓的不同面向，解釋退休後的理想生活。

談到香港年金計劃如何讓銀髮族的生活安穩又滿足，梁靈智強調：「安穩就是香港年金計劃最大的『回報』。經濟環境變幻莫測，銀髮族的理財目標其實不應再只著眼於金錢上的回報，因為回報的高低往往與風險掛鈎，回報愈高，潛在風險亦愈高，到了退休年齡就要考慮減低風險『唔好咁搏』。銀髮族真正需要的，是一個穩定有預算、長派長有的每月收入。」他又指出，不論環境如何變化，香港年金計劃的每月年金金額和派發都不受影響1，這讓銀髮族生活更有預算，更自主、更專心地享受退休生活。「得閒飲吓茶、出去玩吓、發掘吓新興趣，唔使左計右計，咁先係真正享受退休人生。」他補充，這份財務及心境上的雙重安穩，正是很多已退休或將退休的銀髮族渴望得到的。

透過日常生活情景，介紹香港年金計劃特點

梁靈智表示，一系列宣傳活動已於六月起透過多元渠道陸續推出，包括電視廣告、戶外宣傳，以及線上和社交媒體平台廣告等。當中包括「計好晒先生」廣告系列，以更多日常生活情景介紹香港年金計劃，讓市民更容易了解產品的特點。此外，全新「一問即答」網頁亦已經上線，讓公眾有多一個渠道獲得有關香港年金常見問題的答案。

多元化推廣活動，走進社區每個角落

「除了『開啓熊貓Mode』公眾教育活動及『計好晒先生』廣告系列，為進一步加強公眾對香港年金計劃及長壽風險管理的認知，並解釋一般對年金產品常見的誤解與迷思，香港年金公司亦會舉辦一系列公眾教育及推廣活動，將退休理財的訊息帶進社區，包括在多區主要商場及海洋公園舉辦五場『計好長糧一世穩』巡迴展，並會於港、九、新界各區設置流動展覽車及資訊廊，藉此提高公眾了解終身年金的性質，並認識退休理財規劃工具之一的香港年金計劃」。

穩健背景，終身可靠

正如梁靈智所言：「退休不只是人生的新階段，更是值得期待的新一頁的開始。」香港年金計劃能協助銀髮族自製「長糧」，樂享無憂、享受「熊貓模式」的退休生活。再者，香港年金的最大優勢就是由政府推動成立，並由外匯基金全資擁有2，並受保險業監管局授權及監管，背景穩健。

擴大銷售網絡，促進市場發展

除了公眾教育及推廣香港年金計劃，香港年金公司另一使命為促進本地年金市場的發展。梁靈智表示，香港年金公司將繼續與保險業界緊密合作，進一步擴大香港年金計劃的銷售網絡，並透過再保險安排協助保險業界管理長壽風險，以促進業界推出更多終身年金產品。

1保證每月年金金額會因應受保人投保時的年齡及性別而有所不同。如保單作部份退保或特別款項提取，其後的保證每月年金金額將會減少。

2香港年金有限公司為香港特別行政區政府透過外匯基金全資擁有的香港按揭證券有限公司的全資附屬機構。

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香港年金有限公司資料及產品詳情：www.hkmca.hk

聯絡香港年金有限公司：2512 5000

免責聲明：香港年金計劃乃人壽保險產品，受條款及細則約束，並涉及風險。以上資料僅供參考，及僅預期在香港使用，並不構成要約或銷售或在香港境外提供任何香港年金有限公司產品。香港年金有限公司獲保險業監管局授權及規管，在香港特別行政區經營類別A（人壽及年金）長期保險業務。

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(以上資料由香港年金有限公司提供)







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