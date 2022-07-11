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嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

港股半日挫近600點，跌勢全面，各項分類指數向下，69隻恒指成分股當中，高達66隻錄得跌幅。除了科技股，車股亦有份拖累大市。車企紛紛公布上月銷量數據，日中車股集體回吐。長汽(02333)跑輸同業，半日挫逾8％，事實上，雖然長汽首六個月累計銷量按年跌約16%，而廣汽(02238)上半年銷量按年不跌反升！車股回調，哪隻可追？中芯或被美國制裁，股價先跌為敬，前景堪憂宜甩手？

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