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2022-08-02

林嘉麒：台海局勢升溫　港股撈底要小心？油價急瀉　中海油到價可撈？

#hot talk 1點鐘 #中美關係 #中海油 #00883 #油股 #三桶油 #九毛九 #09922 #滙控 #00005 #港股 #分析 #元宇證券 #林嘉麒

嘉賓：元宇證券基金投資總監  林嘉麒

 

　　台海局勢升溫，中港台股市全線下挫，港股半日跌545點，失守20000關，預計咩位有支持？環球經濟疲弱，隔晚油價急挫，本港上市的三桶油亦無可倖免，日中跌2-3%。不過林嘉麒認為中海油(00883)撈得過！咩價部署更上算？國常會最新提到，深入落實餐飲、零售等困難行業扶持政策，支撐消費。餐飲股掂得未？九毛九(09922)發盈警，惟半日僅跌不多於2%，股價已反映利淡消息？

 

 

影片網址：https://youtu.be/-k774gFnZJ4?t=49

 

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