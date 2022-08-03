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嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

美國眾議院議長佩洛西正在訪台，據報將會晤台積電(TSM)董事長劉德音，兩人將討論美國最近通過的《芯片法案》，芯片股或成此行最大受惠股？哪止企業會跑出？超微(AMD)第二季收入再創紀錄新高，惟集團下調今季收入及毛利率指引，前景仍可看好？另外，英國石油(BP)上季利潤創14年新高，惟油股最好時間或已過去？

影片網址：https://youtu.be/de6k24nsKUM?t=45

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