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嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

據報行政會議召集人葉劉淑儀表示，政府正考慮免除內地買家雙重印花稅以提振經濟，刺激一眾地產股向上，成事機會有多大？本地地產股能否上車？煤炭股半日強勢，市場憧憬政府推出煤電企業紓困措施，加上多間內地券商齊唱好，認為現時估值處於歷史極點位！哪隻估值修復潛在高？

影片網址：https://youtu.be/AMFFKQ62pFI?t=47

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