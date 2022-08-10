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嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

美國將於本港時間今晚（10日）8時30分公布居民消費價格指數（CPI）及核心CPI，會否成為美國通脹轉折點呢？美國總統拜登推出《通脹削減法案》，內容集中環保業務的投資以及削減政府赤字，會否「名不符實」？對壓通脹作用有多大？其中擴大對電動汽車的7500美元稅收抵免的措施，能否利好車股？不過，據美國證交會文件，Tesla行政總裁馬斯克於8月5、8、9日，三日共計沽出逾792萬股Tesla股票，Tesla仍不宜沾手？另外，拜登正式簽署約500億美元《晶片法案》，實際上哪些行業有望成最大贏家？隔晚（9日）芯片股全線走低，美光科技(MU)、英偉達(NVDA)下調了今季營收預期，前景堪憂？

影片網址：https://youtu.be/dxWYy7YSJl4

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