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嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

創科實業(00669)績後抽高逾10%，是半日升幅最大藍籌，惟多間大行調低對其目標價，下半年前景難樂觀？龍湖(00960)昨晚澄清集團不存在商業票據過期及營運正常，今早（11日）一度升11%，惟中午收窄至只有不足5%，仍未收復一半失地，反映市場信心未夠？部署內銀及券商股應等待甚麼時機？

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