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嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

內地7月三頭馬車數據全遜預期，惟一年期中期借貸便利（MLF）及7天期逆回購利率被下調10個基點，對投資市場帶來甚麼訊號？東方海外(00316)半日滑逾14%，為表現最差藍籌，跌幅比其他航運股尤其大，有自身利淡因素？反觀海底撈(06862)盈警後股價不跌反升，餐飲股能否留意？中國中免(01880)今日起開始招股，一手入場費約16700元。據報國際配售部分已獲足額認購，惟港股成交持續低迷，目前抽新股還合適嗎？

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