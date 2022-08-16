加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股早市牛皮，中午收市僅升22點，半日成交按日縮6%至約412億元。港股缺水成新常態？大型基金披露第二季持倉紀錄，資金有何偏好？騰訊(00700)業績前暫連跌第二日，能否在明天（17日）一切「真相大白」後博反彈？四川公布停產5日的緊急通知，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶實施生產全停，讓電於民，對電力股的刺激可持續多久？工業股、車股、零售股或受累？

影片網址：https://youtu.be/-7ApeQDOb5s?t=53

►把時間軸拉到00:52開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動