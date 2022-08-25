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嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

國常會加碼再推19項穩經濟措施，港股能否止跌？友邦(01299)中期虧損5.7億美元，主要受累於投資虧損。集團表示，新業務價值已於6、7月回復增長，惟經濟衰退陰霾下，如何判斷保險業前景？小鵬(09868)上日業績後創歷史新低，惟全年累計汽車交付量為造車新勢力之冠，昨日股價反應會否過大？另外，內地電池龍頭寧德時代(深: 300750)中期毛利率大跌，對本地上市電池股有何啟示？

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